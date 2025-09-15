Відео
Чим здивує львів'ян погода в перший день тижня

Чим здивує львів’ян погода в перший день тижня

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 04:45
Чому ніч на понеділок може здивувати Львівщину
Погода у Львові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч на 15 вересня на Львівщині очікуються короткочасні дощі та грози, місцями опади можуть бути значними. Вдень синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та суху погоду, температура підніметься до +22°C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди на 15 вересня

У Львівській області протягом ночі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень істотних опадів не очікується, температура коливатиметься від +17 до +22°C. Вітер західний із переходом на південний, помірний, 3–8 м/с.

Чим здивує львів’ян погода в перший день тижня - фото 1
Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. Фото: скриншот

"15 вересня вночі по території області місцями очікуються значні дощі та грози. У Львові вночі гроза. Рівень небезпечності — жовтий", — попередили синоптики.

Чим здивує львів’ян погода в перший день тижня - фото 2
Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram. Фото: скриншот

У місті Львові температура вночі становитиме +11…+13°C, вдень підніметься до +18…+20°C. Удень прогнозують комфортну погоду без дощів, що створює сприятливі умови для прогулянок.

Нагадаємо, що кліматичні зміни дедалі більше впливають на південні регіони України, і Одеса не є винятком. Постає питання, чи варто одеситам готувати тепліший одяг на осінь, чи все ж вистачить легких речей.

Раніше ми також інформували, що вересень у Львові розпочнеться теплом і сонячною погодою. Водночас у другій половині місяця прогнозується поступове зниження температури. 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
