Почему ночь на понедельник может удивить Львовскую область

В ночь на 15 сентября на Львовщине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами осадки могут быть значительными. Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и сухую погоду, температура поднимется до +22°C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 15 сентября

Во Львовской области в течение ночи пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем существенных осадков не ожидается, температура будет колебаться от +17 до +22°C. Ветер западный с переходом на южный, умеренный, 3-8 м/с.

"15 сентября ночью по территории области местами ожидаются значительные дожди и грозы. Во Львове ночью гроза. Уровень опасности — желтый", — предупредили синоптики.

Во Львове температура ночью составит +11...+13°C, днем поднимется до +18...+20°C. Днем прогнозируют комфортную погоду без дождей, что создает благоприятные условия для прогулок.

Ранее мы также информировали, что сентябрь во Львове начнется теплом и солнечной погодой. В то же время во второй половине месяца прогнозируется постепенное снижение температуры.