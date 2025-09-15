Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Чем удивит львовян погода в первый день недели

Чем удивит львовян погода в первый день недели

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 04:45
Почему ночь на понедельник может удивить Львовскую область
Погода во Львове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 15 сентября на Львовщине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами осадки могут быть значительными. Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и сухую погоду, температура поднимется до +22°C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 15 сентября

Во Львовской области в течение ночи пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем существенных осадков не ожидается, температура будет колебаться от +17 до +22°C. Ветер западный с переходом на южный, умеренный, 3-8 м/с.

Чим здивує львів’ян погода в перший день тижня - фото 1
Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram. Фото: скриншот

"15 сентября ночью по территории области местами ожидаются значительные дожди и грозы. Во Львове ночью гроза. Уровень опасности — желтый", — предупредили синоптики.

Чим здивує львів’ян погода в перший день тижня - фото 2
Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram. Фото: скриншот

Во Львове температура ночью составит +11...+13°C, днем поднимется до +18...+20°C. Днем прогнозируют комфортную погоду без дождей, что создает благоприятные условия для прогулок.

Напомним, что климатические изменения все больше влияют на южные регионы Украины, и Одесса не является исключением. Возникает вопрос, стоит ли одесситам готовить более теплую одежду на осень, или все же хватит легких вещей.

Ранее мы также информировали, что сентябрь во Львове начнется теплом и солнечной погодой. В то же время во второй половине месяца прогнозируется постепенное снижение температуры.

погода Львов сентябрь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации