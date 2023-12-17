Чиновники на Львівщині дозволили відстрілювати бродячих котів і собак — подробиці скандалу
На Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.
Про це повідомили в Радехівській міській раді.
Скандал на Львівщині через запровадження нових правил мисливства
Радехівська міська рада поширила у мережі допис, у якому запровадили нові правила для мисливців. Вони зможуть під час полювань відстрілювати не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак.
Під дописом одразу ж виник скандал. Коментатори обурені таким рішенням влади. Жителі Львівщини вимагають скасувати нові правила.
"Які міри потрібно прийняти, до людей які "вивозять" собак та котів … і тим самим роблять їх безпритульними ??? Розстріляти може ? Щоб так не робили", — написала одна з коментаторів.
Після скандалу, у міській раді одразу ж відредагували допис та забрали пункт про відстріл бродячих собак та котів.
Нагадаємо, на Львівщині троє військових та жінка загинули у жахливій дорожньо-транспортній пригоді. Загиблі були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні.
Додамо, російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків у РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.
Читайте Новини.LIVE!