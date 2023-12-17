Чиновники на Львівщині дозволили відстрілювати бродячих котів і собак — подробиці скандалу

Мисливець полює на птахів. Ілюстративне фото: Pexels

На Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.

Про це повідомили в Радехівській міській раді.

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Скандал на Львівщині через запровадження нових правил мисливства

Радехівська міська рада поширила у мережі допис, у якому запровадили нові правила для мисливців. Вони зможуть під час полювань відстрілювати не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак.

Нові правила мисливства. Фото: скриншот допису Радехівської міської ради

Під дописом одразу ж виник скандал. Коментатори обурені таким рішенням влади. Жителі Львівщини вимагають скасувати нові правила.

"Які міри потрібно прийняти, до людей які "вивозять" собак та котів … і тим самим роблять їх безпритульними ??? Розстріляти може ? Щоб так не робили", — написала одна з коментаторів.

Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот

Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот

Коментар щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот

Після скандалу, у міській раді одразу ж відредагували допис та забрали пункт про відстріл бродячих собак та котів.

Змінений допис про мисливство. Фото: скриншот допису Радехівської міської ради

Нагадаємо, на Львівщині троє військових та жінка загинули у жахливій дорожньо-транспортній пригоді. Загиблі були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні.

Додамо, російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків у РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.