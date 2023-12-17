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Чиновники на Львівщині дозволили відстрілювати бродячих котів і собак — подробиці скандалу

17 грудня 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чиновники на Львівщині дозволили відстрілювати бродячих котів і собак — подробиці скандалу
Мисливець полює на птахів. Ілюстративне фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.

Про це повідомили в Радехівській міській раді.

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Радехівська міська рада поширила у мережі допис, у якому запровадили нові правила для мисливців. Вони зможуть під час полювань відстрілювати не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак.

Нові правила мисливства
Нові правила мисливства. Фото: скриншот допису Радехівської міської ради

Під дописом одразу ж виник скандал. Коментатори обурені таким рішенням влади. Жителі Львівщини вимагають скасувати нові правила.

"Які міри потрібно прийняти, до людей які "вивозять" собак та котів … і тим самим роблять їх безпритульними ??? Розстріляти може ? Щоб так не робили", — написала одна з коментаторів.

Коментарі щодо нових правил мисливства
Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот
Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот
Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот
Коментарі щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот
Коментар щодо нових правил мисливства. Фото: скриншот

Після скандалу, у міській раді одразу ж відредагували допис та забрали пункт про відстріл бродячих собак та котів.

Змінений допис про мисливство
Змінений допис про мисливство. Фото: скриншот допису Радехівської міської ради

Нагадаємо, на Львівщині троє військових та жінка загинули у жахливій дорожньо-транспортній пригоді. Загиблі були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні. 

Додамо, російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків у РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.

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