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Чиновники на Львовщине разрешили отстреливать бродячих кошек и собак — подробности скандала

17 декабря 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Чиновники на Львовщине разрешили отстреливать бродячих кошек и собак — подробности скандала
Охотник охотится на птиц. Иллюстративное фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львовской области внесли изменения в правила охоты. Радеховский городской совет ввел отстрел не только диких животных, но и беспризорных кошек и собак. В сети произошел скандал, жители региона возмущены таким решением.

Об этом сообщили в Радеховском городском совете.

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Радеховский городской совет распространил в сети сообщение, в котором ввели новые правила для охотников. Они смогут во время охоты отстреливать не только диких животных, но и бездомных кошек и собак.

Новые правила охоты
Новые правила охоты. Фото: скриншот поста Радеховского городского совета

Под сообщением сразу же возник скандал. Комментаторы возмущены таким решением властей. Жители Львовской области требуют отменить новые правила.

"Какие меры нужно принять, к людям, которые "вывозят" собак и кошек... и тем самым делают их беспризорными??? Расстрелять может? Чтобы так не делали", — написала одна из комментаторов.

Комментарии о новых правилах охоты
Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот
Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот
Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот
Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот
Комментарий по новым правилам охоты. Фото: скриншот

После скандала, в городском совете сразу же отредактировали сообщение и забрали пункт об отстреле бродячих собак и кошек.

Изменено сообщение о охота
Измененное сообщение об охоте. Фото: скриншот поста Радеховского городского совета

Напомним, во Львовской области трое военных и женщина погибли в ужасном дорожно-транспортном происшествии. Погибшие были чиновниками Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.

Добавим, российские оккупанты вывезли из заповедника "Аскания-Нова" животных, которые не приспособлены к национальным паркам в РФ. Как известно, заповедник расположен на территории оккупированной Херсонской области.

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