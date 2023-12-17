Чиновники на Львовщине разрешили отстреливать бродячих кошек и собак — подробности скандала

Охотник охотится на птиц. Иллюстративное фото: Pexels

Во Львовской области внесли изменения в правила охоты. Радеховский городской совет ввел отстрел не только диких животных, но и беспризорных кошек и собак. В сети произошел скандал, жители региона возмущены таким решением.

Об этом сообщили в Радеховском городском совете.

Читайте также:

Скандал во Львовской области из-за введения новых правил охоты

Радеховский городской совет распространил в сети сообщение, в котором ввели новые правила для охотников. Они смогут во время охоты отстреливать не только диких животных, но и бездомных кошек и собак.

Новые правила охоты. Фото: скриншот поста Радеховского городского совета

Под сообщением сразу же возник скандал. Комментаторы возмущены таким решением властей. Жители Львовской области требуют отменить новые правила.

"Какие меры нужно принять, к людям, которые "вывозят" собак и кошек... и тем самым делают их беспризорными??? Расстрелять может? Чтобы так не делали", — написала одна из комментаторов.

Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот

Комментарии о новых правилах охоты. Фото: скриншот

Комментарий по новым правилам охоты. Фото: скриншот

После скандала, в городском совете сразу же отредактировали сообщение и забрали пункт об отстреле бродячих собак и кошек.

Измененное сообщение об охоте. Фото: скриншот поста Радеховского городского совета

Напомним, во Львовской области трое военных и женщина погибли в ужасном дорожно-транспортном происшествии. Погибшие были чиновниками Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.

Добавим, российские оккупанты вывезли из заповедника "Аскания-Нова" животных, которые не приспособлены к национальным паркам в РФ. Как известно, заповедник расположен на территории оккупированной Херсонской области.