В мережі з'явилося відео з місця ДТП на Львівщині, у якій загинули військові

Знищений внаслідок ДТП автомобіль. Фото: скриншот

На Львівщині троє військових та жінка загинули у жахливій дорожньо-транспортній пригоді. Загиблі були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні.

Відео з місця події публікують Telegram-канали.

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Що видно на відео

На відео можна побачити знищене внаслідок ДТП авто. Голос за кадром розповідає, що тіла двох військових перебувають в знищеній автівці. Ще два тіла лежать на дорозі.

"Удар був такий, що капець. Усі четверо двохсоті", — коментує голос за кадром.

Також журналіст Віталій Глагола розмістив у мережі фотографії з місця ДТП.

ДТП за участі військових. Фото: Віталій Глагола

Раніше ми розповідали, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.