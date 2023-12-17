В мережі з'явилося відео з місця ДТП на Львівщині, у якій загинули військові
На Львівщині троє військових та жінка загинули у жахливій дорожньо-транспортній пригоді. Загиблі були посадовцями Державної спеціальної служби транспорту і перебували у відрядженні.
Відео з місця події публікують Telegram-канали.
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Що видно на відео
На відео можна побачити знищене внаслідок ДТП авто. Голос за кадром розповідає, що тіла двох військових перебувають в знищеній автівці. Ще два тіла лежать на дорозі.
"Удар був такий, що капець. Усі четверо двохсоті", — коментує голос за кадром.
Також журналіст Віталій Глагола розмістив у мережі фотографії з місця ДТП.
Раніше ми розповідали, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.
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