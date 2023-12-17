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В сети появилось видео с места ДТП во Львовской области, в котором погибли военные

17 декабря 2023 12:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети появилось видео с места ДТП во Львовской области, в котором погибли военные
Уничтоженный в результате ДТП автомобиль. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области трое военных и женщина погибли в ужасном дорожно-транспортном происшествии. Погибшие были чиновниками Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.

Видео с места происшествия публикуют Telegram-каналы.

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Что видно на видео

На видео можно увидеть уничтоженное в результате ДТП авто. Голос за кадром рассказывает, что тела двух военных находятся в уничтоженном автомобиле. Еще два тела лежат на дороге.

"Удар был такой, что капец. Все четверо двухсот", — комментирует голос за кадром.

Также журналист Виталий Глагола разместил в сети фотографии с места ДТП.

ДТП
ДТП с участием военных. Фото: Виталий Глагола

Ранее мы рассказывали, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, находившиеся внутри легковой машины.

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