В сети появилось видео с места ДТП во Львовской области, в котором погибли военные
Во Львовской области трое военных и женщина погибли в ужасном дорожно-транспортном происшествии. Погибшие были чиновниками Государственной специальной службы транспорта и находились в командировке.
Видео с места происшествия публикуют Telegram-каналы.
Внимание!!! Видео содержит чувствительный контент!
Что видно на видео
На видео можно увидеть уничтоженное в результате ДТП авто. Голос за кадром рассказывает, что тела двух военных находятся в уничтоженном автомобиле. Еще два тела лежат на дороге.
"Удар был такой, что капец. Все четверо двухсот", — комментирует голос за кадром.
Также журналист Виталий Глагола разместил в сети фотографии с места ДТП.
Ранее мы рассказывали, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, находившиеся внутри легковой машины.
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