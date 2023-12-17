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У ДТП на Львівщині загинули військові — деталі трагедії

17 грудня 2023 07:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ДТП на Львівщині загинули військові — деталі трагедії
Дорожньо-транспортна пригода. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту та портал Zaxid.net.

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Повідомляється, що серед загиблих полковник, підполковник та солдат служби транспорту. 

Докладніші обставини говорять про те, що в момент аварії легковий автомобіль здійснював маневр обгону.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, четверо постраждалих, у віці близько 40 років, отримали такі серйозні травми. Вони померли до приїзду карети швидкої допомоги.

Також відомо, що водій фургона отримав гостру реакцію на стрес та отримав медичну допомогу, але від госпіталізації відмовився.

ДТП во Львовской области
ДТП на Львівщині Фото: Віталій Глагола

Держспецтранслужби повідомила, що 16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині загинули такі особи:

  • заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович,
  • підполковник Кравець Василь Вікторович,
  • солдат Сологуб Дмитро Григорович
  • громадянка Дубровська Наталія Іванівна.
скріншот
Повідомлення Державної спеціальної служби транспорту. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові у грудні минулого року водій маршрутки Ігор Маскаль збив дівчину на пішохідному переході. Суд ув'язнив чоловіка на сім років і позбавив посвідчення водія на три роки.

Додамо, в одному із сіл Стрийського району Львівської області 7 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

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