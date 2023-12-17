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В ДТП на Львовщине погибли военные — детали трагедии

17 декабря 2023 07:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ДТП на Львовщине погибли военные — детали трагедии
Дорожно-транспортное происшествие. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На трассе Киев-Чоп в селе Сможе на Львовщине произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, которые находились внутри легковой машины.

Об этом сообщает Государственная специальная службы транспорта и портал Zaxid.net.

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Сообщается, что среди погибших полковник, подполковник и солдат службы транспорта. 

Более подробные обстоятельства говорят о том, что в момент аварии легковой автомобиль осуществлял маневр обгона.

По данным Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четыре пострадавших, все в возрасте около 40 лет, получили такие серьезные травмы. Они скончались до приезда кареты скорой помощи.

Также известно, что водитель фургона получил острую реакцию на стресс и получил медицинскую помощь, но от госпитализации отказался.

ДТП во Львовской области
ДТП на Львовщине. Фото: Виталий Глагола

Госспецтранслужбы сообщила, что16 декабря около 14:30 в ходе рабочей командировки на Львовщине погибли следующие лица:

  • заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович,
  • подполковник Кравец Василий Викторович,
  • солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич
  • гражданка Дубровская Наталья Ивановна.
скриншот
Сообщение Государственной специальной службы транспорта. Фото: скриншот

Напомним, что во Львове в декабре прошлого года водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.

Добавим, в одном из сел Стрыйского района Львовской области 7 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

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