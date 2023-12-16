Во Львове заключили водителя маршрутки за наезд на девушку в центре города

Маршрутное такси. Иллюстративное фото: 24 канал

Во Львове в декабре прошлого года водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Что известно о ДТП во Львове

В центре Львова на пешеходном переходе водитель маршрутки сбил 25-летнюю девушку. Жительница города получила переломы, раздавливание мягких тканей и произошло массивное кровотечение. В результате ДТП пострадавшей ампутировали ногу.

"Авария произошла вечером 9 декабря 2022 около 19:30. Игорь Маскаль, управляя автобусом БАЗ А079.14, при совершении поворота с просп. Черновола на ул. Городоцкую с дальнейшим движением в направлении ул. Шевченко грубо нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущество пешеходу, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома по ул. Городоцкой 2, и сбил ее", — указали в издании.

Какое наказание избрал суд для водителя

Отмечается, что водитель не признал свою вину.

"Он предоставил суду собственноручно нарисованную схему места ДТП, давать другие объяснения отказался, сообщив, что там все намечено. Несмотря на это, вина водителя была доказана собранными по делу доказательствами", — добавили в издании.

Суд Львова наказал Игоря Маскаля на семь лет заключения и на три года лишил права водить автомобиль. Кроме того, судья частично удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального ущерба в размере 1 млн грн.

Напомним, 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Добавим, в одном из сел Стрыйского района Львовской области 7 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.