У Львові ув’язнили водія маршрутки за наїзд на дівчину в центрі міста

Маршрутне таксі. Ілюстративне фото: 24 канал

У Львові у грудні минулого року водій маршрутки Ігор Маскаль збив дівчину на пішохідному переході. Суд ув'язнив чоловіка на сім років та позбавив водійського посвідчення на три роки.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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В центрі Львова на пішохідному переході водій маршрутки збив 25-річну дівчину. Жителька міста отримала переломи, розчавлення м’яких тканин та сталася масивна кровотеча. Внаслідок ДТП постраждалій ампутували ногу.

"Аварія сталася увечері 9 грудня 2022 року близько 19:30. Ігор Маскаль, керуючи автобусом БАЗ А079.14, при здійсненні повороту з просп. Чорновола на вул. Городоцьку з подальшим рухом в напрямку вул. Шевченка грубо порушив правила дорожнього руху, не надав перевагу пішохідці, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході навпроти будинку на вул. Городоцькій 2, та збив її", — вказали у виданні.

Яке покарання обрав суд для водія

Зазначається, що водій не визнав своєї провини.

"Він надав суду власноручно намальовану схему місця ДТП, давати інші пояснення відмовився, повідомивши, що там все накреслено. Попри це, вина водія була доведена зібраними в справі доказами", — додали у виданні.

Суд Львова покарав Ігоря Маскаля на сім років ув'язнення та на три роки позбавив права кермувати авто. Крім того, суддя частково задовольнив позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 млн грн.

Нагадаємо, 14 грудня, неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.

Додамо, в одному із сіл Стрийського району на Львівщині 7 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.