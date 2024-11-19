У Львівській області митники знайшли у контрабандиста артефакт

Львівська митниця. Фото: @LVcustomsUA

На Львівщині суд конфіскував у контрабандиста артефакт — старовинну підвіску-лунницю IV-VII століття. Обвинувачений намагався вивезти цінність до Іспанії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жовківський районний суд Львівської області розглянув справу про спробу контрабанди культурних цінностей через український кордон. На лаві підсудних опинився чоловік, який намагався перевезти до Іспанії підвіску-лунницю IV-VII століття, що має історичне й культурне значення.

Згідно з матеріалами суду, у лютому 2024 року обвинувачений передав водію міжнародного рейсу коробку, замасковану як косметичний пакунок, із двома підвісками. Одну з них він приховав, не інформуючи перевізника про її значення та цінність. Під час перевірки транспортного засобу на пункті пропуску "Рава-Руська" митники виявили контрабанду.

Обвинувачений визнав свою вину. Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, враховуючи пом’якшувальні обставини: щире каяття, сприяння розслідуванню та надання благодійної допомоги Силам оборони України.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у замаху на контрабанду. Йому призначено чотири роки позбавлення волі, від виконання яких він звільнений з випробувальним строком на один рік.

Також суд ухвалив:

культурну цінність (підвіску-лунницю) конфіскувати на користь держави;

другу підвіску, яка не має культурної цінності, повернути обвинуваченому;

скасувати арешт іншого майна обвинуваченого;

чоловіка також зобов’язали регулярно реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині у пункті пропуску "Орлівка" прикордонники завадили незаконному ввезенні до України алюмінієвих деталей. Перевізник намагався зекономити на сплаті мита.

Також Новини.LIVE писали, що у пункті пропуску "Смільниця" прикордонники виявили старовинні монети, які намагався вивезти з України громадянин Польщі. Колекцію вилучено.