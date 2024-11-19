У Львівській області митники знайшли у контрабандиста артефакт

Чоловік намагався вивезти з України артефакт — рішення суду
На Львівщині суд конфіскував у контрабандиста артефакт — старовинну підвіску-лунницю IV-VII століття. Обвинувачений намагався вивезти цінність до Іспанії.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Жовківський районний суд Львівської області розглянув справу про спробу контрабанди культурних цінностей через український кордон. На лаві підсудних опинився чоловік, який намагався перевезти до Іспанії підвіску-лунницю IV-VII століття, що має історичне й культурне значення.
Згідно з матеріалами суду, у лютому 2024 року обвинувачений передав водію міжнародного рейсу коробку, замасковану як косметичний пакунок, із двома підвісками. Одну з них він приховав, не інформуючи перевізника про її значення та цінність. Під час перевірки транспортного засобу на пункті пропуску "Рава-Руська" митники виявили контрабанду.
Обвинувачений визнав свою вину. Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, враховуючи пом’якшувальні обставини: щире каяття, сприяння розслідуванню та надання благодійної допомоги Силам оборони України.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним у замаху на контрабанду. Йому призначено чотири роки позбавлення волі, від виконання яких він звільнений з випробувальним строком на один рік.
Також суд ухвалив:
- культурну цінність (підвіску-лунницю) конфіскувати на користь держави;
- другу підвіску, яка не має культурної цінності, повернути обвинуваченому;
- скасувати арешт іншого майна обвинуваченого;
- чоловіка також зобов’язали регулярно реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.
Нагадаємо, на Одещині у пункті пропуску "Орлівка" прикордонники завадили незаконному ввезенні до України алюмінієвих деталей. Перевізник намагався зекономити на сплаті мита.
Також Новини.LIVE писали, що у пункті пропуску "Смільниця" прикордонники виявили старовинні монети, які намагався вивезти з України громадянин Польщі. Колекцію вилучено.
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