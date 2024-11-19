Во Львовской области таможенники обнаружили у контрабандиста артефакт

Львовская таможня. Фото: @LVcustomsUA

Во Львовской области суд конфисковал у контрабандиста артефакт — старинную подвеску-лунницу IV-VII века. Обвиняемый пытался вывезти ценность в Испанию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жолковский районный суд Львовской области рассмотрел дело о попытке контрабанды культурных ценностей через украинскую границу. На скамье подсудимых оказался мужчина, который пытался перевезти в Испанию подвеску-лунницу IV-VII века, имеющую историческое и культурное значение.

Согласно материалам суда, в феврале 2024 года обвиняемый передал водителю международного рейса коробку, замаскированную как косметический пакет, с двумя подвесками. Одну из них он скрыл, не информируя перевозчика о ее значении и ценности. Во время проверки транспортного средства на пункте пропуска "Рава-Русская" таможенники обнаружили контрабанду.

Обвиняемый признал свою вину. Он заключил соглашение с прокурором о признании виновности, учитывая смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, содействие расследованию и оказание благотворительной помощи Силам обороны Украины.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в покушении на контрабанду. Ему назначено четыре года лишения свободы, от исполнения которых он освобожден с испытательным сроком на один год.

Также суд постановил:

культурную ценность (подвеску-лунницу) конфисковать в пользу государства;

вторую подвеску, которая не имеет культурной ценности, вернуть обвиняемому;

отменить арест другого имущества обвиняемого;

мужчину также обязали регулярно регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области в пункте пропуска "Орловка" пограничники помешали незаконному ввозу в Украину алюминиевых деталей. Перевозчик пытался сэкономить на уплате пошлин.

Также Новини.LIVE писали, что в пункте пропуска "Смольница" пограничники обнаружили старинные монеты, которые пытался вывезти из Украины гражданин Польши. Коллекция изъята.