Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Мужчина пытался вывезти из Украины артефакт — решение суда arrow

Мужчина пытался вывезти из Украины артефакт — решение суда

19 ноября 2024 13:52
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области таможенники обнаружили у контрабандиста артефакт
Львовская таможня. Фото: @LVcustomsUA
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области суд конфисковал у контрабандиста артефакт — старинную подвеску-лунницу IV-VII века. Обвиняемый пытался вывезти ценность в Испанию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Жолковский районный суд Львовской области рассмотрел дело о попытке контрабанды культурных ценностей через украинскую границу. На скамье подсудимых оказался мужчина, который пытался перевезти в Испанию подвеску-лунницу IV-VII века, имеющую историческое и культурное значение.

Согласно материалам суда, в феврале 2024 года обвиняемый передал водителю международного рейса коробку, замаскированную как косметический пакет, с двумя подвесками. Одну из них он скрыл, не информируя перевозчика о ее значении и ценности. Во время проверки транспортного средства на пункте пропуска "Рава-Русская" таможенники обнаружили контрабанду.

Обвиняемый признал свою вину. Он заключил соглашение с прокурором о признании виновности, учитывая смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, содействие расследованию и оказание благотворительной помощи Силам обороны Украины.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в покушении на контрабанду. Ему назначено четыре года лишения свободы, от исполнения которых он освобожден с испытательным сроком на один год.

Также суд постановил:

  • культурную ценность (подвеску-лунницу) конфисковать в пользу государства;
  • вторую подвеску, которая не имеет культурной ценности, вернуть обвиняемому;
  • отменить арест другого имущества обвиняемого;
  • мужчину также обязали регулярно регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области в пункте пропуска "Орловка" пограничники помешали незаконному ввозу в Украину алюминиевых деталей. Перевозчик пытался сэкономить на уплате пошлин.

Также Новини.LIVE писали, что в пункте пропуска "Смольница" пограничники обнаружили старинные монеты, которые пытался вывезти из Украины гражданин Польши. Коллекция изъята.

суд контрабанда Львов Львовская область артефакт судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо