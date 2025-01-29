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Чоловік оскаржував висновок ВЛК — що вирішив суд

29 січня 2025 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Житель Львівщини подав позов, щоб оскаржити висновок ВЛК — яке рішення ухвалив суд
Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: sud.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

ВЛК визнала придатним до військової служби жителя Львівської області, який має хронічні захворювання опорно-рухового апарату. Аби оскаржити висновок медичної комісії, чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 21 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, позивач від 2012 року має проблеми з опорно-руховим апаратом. Після початку повномасштабного вторгнення фігурант неодноразово проходив ВЛК. Спочатку чоловіка визнавали непридатним, потім — обмежено придатним, а у 2023 році дійшли висновку, що він повністю придатний до військової служби. Тимчасове посвідчення, в якому йшлося про перебування військовозобов'язаного в запасі через стан здоров'я, у позивача вилучили.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що ВЛК ухвалила неправомірну постанову про придатність до військової служби, адже не взяла до уваги документи про історію хвороби військовозобов'язаного.  Постанову медичної комісії скасували. Позивач матиме змогу пройти ВЛК повторно.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області військовий хотів звільнитися зі служби, щоб доглядати свого батька, який має інвалідність першої групи. Не отримавши дозвіл від командування, боєць звернувся до суду.

Також ми повідомляли, що у Волинській області винесли вирок військовозобов'язаному, який проігнорував вимогу з'явитися до ТЦК та СП для постановки на військовий облік. Чоловіка засудили до сплати штрафу.

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