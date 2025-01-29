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Мужчина оспаривал заключение ВВК — что решил суд

29 января 2025 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Житель Львовщины подал иск, чтобы обжаловать заключение ВВК — какое решение принял суд
Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: sud.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

ВЛК признала годным к военной службе жителя Львовской области, который имеет хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Чтобы обжаловать заключение медицинской комиссии, мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял 21 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, истец с 2012 года имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. После начала полномасштабного вторжения фигурант неоднократно проходил ВВК. Сначала мужчину признавали непригодным, затем — ограниченно годным, а в 2023 году пришли к выводу, что он полностью пригоден к военной службе. Временное удостоверение, в котором говорилось о пребывании военнообязанного в запасе по состоянию здоровья, у истца изъяли.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ВВК приняла неправомерное постановление о пригодности к военной службе, ведь не рассмотрела документы об истории болезни военнообязанного. Истец сможет пройти ВВК повторно.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львовской области военный хотел уволиться со службы, чтобы ухаживать за своим отцом, который имеет инвалидность первой группы. Не получив разрешение от командования, боец обратился в суд.

Также мы сообщали, что в Волынской области вынесли приговор военнообязанному, который проигнорировал требование явиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет. Мужчину приговорили к уплате штрафа.

суд Львов ВВК заболевания военная служба судебные решения

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