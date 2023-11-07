Чоловік вимагав російськомовного обслуговування — черговий скандал на Львівщині

Чоловік, що вимагав обслуговування російською. мовою. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

У Дрогобичі, що на Львівщині стався мовний скандал. Чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували в магазині російською.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мовний скандал на Львівщині

В одному з магазинів із побутовою хімією на Львівщині сталася словесна перепалка між покупцями. Чоловік, говорячи російською мовою, вимагав, щоб продавець-консультант його також обслуговувала російською. Інші покупці магазину, зокрема саме жінки почали захищати продавчиню і вимагати, щоб сам чоловік розмовляв в Україні державною.

"Ми повинні українською мовою всіх обслуговувати, сфера обслуговування українською мовою проводиться", — говорила одна із жінок, посилаючись на мовний закон.

Натомість чоловік зазначив, що свідки ситуації взагалі не повинні були втручатися у його розмову з продавцем. За його словами, вони хамили йому. Жінки кажуть, що почали захищати касира, щоб зберегти права дівчини і в майбутньому її не звільнили з роботи.

Нагадаємо, у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.

Колишня народна депутатка України та політична діячка Ірина Фаріон прокоментувала свою скандальну заяву про російськомовних бійців ЗСУ. За її словами, якщо в державі не виконується закон — немає держави.