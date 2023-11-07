Мужчина требовал русскоязычного обслуживания — очередной скандал на Львовщине

Мужчина, требовавший обслуживания на русском. языке. Фото: скриншот с видео НовНовини.LIVE

В Дрогобыче на Львовщине произошел языковой скандал. Мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали в магазине на русском.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Языковой скандал во Львовской области

В одном из магазинов с бытовой химией во Львовской области произошла словесная перепалка между покупателями. Мужчина, говоря на русском языке, требовал, чтобы продавец-консультант его также обслуживала на русском. Другие покупатели магазина, в частности, именно женщины начали защищать продавщицу и требовать, чтобы сам мужчина разговаривал в Украине государственной.

"Мы должны на украинском языке всех обслуживать, сфера обслуживания на украинском языке проводится", — говорила одна из женщин, ссылаясь на языковой закон.

В то же время мужчина отметил, что свидетели ситуации вообще не должны были вмешиваться в его разговор с продавцом. По его словам, они хамили ему. Женщины говорят, что начали защищать кассира, чтобы сохранить права девушки и в будущем ее не уволили с работы.

Напомним, во Львове состоялся митинг "Сначала дроны — затем стадионы". Более 300 пикетчиков прошли по центру города в областную военную администрацию, где требовали отставки начальника ОВА Максима Козицкого.

Бывший народный депутат Украины и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала свое скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ. По ее словам, если в государстве не выполняется закон, нет государства.