У Львові містяни вимагали звільнити голову ОВА Козицького через скандальні тендери

Мітинг під Львівською ОВА. Фото: Укрінформ

У Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони – потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Сьогодні у Львові відбувся дев’ятий пікет "Спочатку дрони – потім стадіони". Сотні людей: активісти, волонтери, військові, дружини та рідні захисників зібралися біля пам’ятника Шевченка на площі Свободи та пройшли ходою до обласної військової адміністрації.

Початок ходи біля пам'ятнику Шевченка. Джерело: "Укрінформ"

Пікетувальники вимагали зменшити некритичні витрати та збільшити підтримку ЗСУ. В руках у людей були транспаранти "Владо, почуй громаду", "Потрібні дрони, а не бруківка", "Гроші на ЗСУ", "Моєму татові потрібні авто і дрони, а не стадіони".

Початок ходи до Львівської ОВА. Джерело: "Укрінформ"

До протестувальників вийшов заступник голови Львівської ОВА Іван Собко, але відповіді на запитання людей він не надав, тому його попросили піти. Натомість голова ОВА Максим Козицький до людей так і не вийшов.

Мітингувальники кажуть: на петицію, яка набрала необхідну для розгляду, не відреагували ані в місцевій владі, ані в Офісі президента, оскільки наказ про призначення Козицького був підписаний саме там.

Мітинг під Львівською ОДА. Джерело: "Укрінформ"

"У зверненні ми попросили проконтролювати некритичні витрати та навели приклади із планів побудувати спорткомплекси, дороги, стадіони, і т.д. Президент нашу скаргу скерував на розгляд Львівської ОВА. Після того ми зробили звернення в Генеральний штаб, оскільки закон каже, що він має повноваження контролювати діяльність військових адміністрацій, наразі очікуємо на відповідь", — сказав львівський активіст та волонтер Святослав Літинський.

Жінка з дитиною на мітингу. Джерело: "Укрінформ"

Присутні на мітингу підписали звернення до Львівської обласної ради, в якому закликають обласних депутатів проконтролювати, щоб ОВА виконувала їх рішення про виділення 75% військового ПДФО на потреби військових та створити перелік першочергових видатків. Відтак, якщо ці вимоги не будуть виконані, мітингувальники планують на наступну п’ятницю ще чисельніше зібрання біля адміністрації.

Нагадаємо, що раніше у Києві під стінами КМДА відбувся черговий мітинг. Мітингувальники вимагали, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ замість тендерів від чиновників. Також аналогічний мітинг проходив і в Житомирі, під час якого протестувальники вимагали передати кошти на забезпечення українських військових.