Во Львове горожане требовали уволить главу ОВА Козицкого из-за скандальных тендеров

Митинг под Львовской ОВА. Фото: Укринформ

Во Львове прошел митинг "Сначала дроны — потом стадионы". Более 300 пикетирующих прошли по центру города к областной военной администрации, где требовали отставки начальника ОВА Максима Козицкого.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Сегодня во Львове прошел девятый пикет "Сначала дроны — потом стадионы". Сотни людей: активисты, волонтеры, военные, жены и родные защитников собрались возле памятника Шевченко на площади Свободы и прошли шествием к областной военной администрации.

Начало шествия у памятника Шевченко. Источник: "Укринформ"

Пикетирующие потребовали уменьшить некритические расходы и увеличить поддержку ВСУ. В руках у людей были транспаранты "Власть, услышь общину", "Нужны дроны, а не брусчатка", "Деньги на ВСУ", "Моему папе нужны авто и дроны, а не стадионы".

Начало шествия ко Львовской ОВА. Источник: "Укринформ"

К протестующим вышел замглавы Львовской ОВА Иван Собко, но ответ на вопросы людей он не дал, поэтому его попросили уйти. А глава ОВА Максим Козицкий к людям так и вообще не вышел.

Митингующие говорят: на петицию, набравшую необходимую для рассмотрения, не отреагировали ни в местных властях, ни в Офисе президента, поскольку приказ о назначении Козицкого был подписан именно там.

Митинг во Львовской ОГА. Источник: "Укринформ"

"В обращении мы попросили проконтролировать некритические расходы и привели примеры по планам построить спорткомплексы, дороги, стадионы и т.д. Президент нашу жалобу направил на рассмотрение Львовской ОВА. После того мы сделали обращение в Генеральный штаб, поскольку закон говорит, что он имеет полномочия контролировать деятельность военных администраций, сейчас ожидаем ответа», — сказал львовский активист и волонтер Святослав Литинский.

Женщина с ребенком на митинге. Источник: "Укринформ"

Присутствующие на митинге подписали обращение во Львовский областной совет, в котором призывают областных депутатов проконтролировать, чтобы ОВА выполняла их решение о выделении 75% военного НДФЛ на нужды военных и создать перечень первоочередных расходов. Следовательно, если эти требования не будут выполнены, митингующие планируют на следующую пятницу еще более многочисленное собрание возле администрации.

Напомним, что ранее в Киеве у стен КГГА состоялся очередной митинг. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ вместо тендеров от чиновников. Также аналогичный митинг проходил и в Житомире, во время которого протестующие потребовали передать деньги на обеспечение украинских военных.