ДБР викрило неякісне постачання для ЗСУ на Львівщині

Мед. Ілюстративне фото: itvmg

Державне бюро розслідувань викрило постачання неякісного меду для військових у Львівській області. Загальна вартість продукту становить 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у середу, 2 квітня.

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Постачання неякісного меду

Працівники ДБР спільно за сприяння Міноборони повідомили про підозру керівництву військової частини на Львівщині та директору приватного підприємства. Вони організували постачання неякісного меду для військових на 30,5 мільйона гривень.

На початку 2023 року сторони уклали угоду, згідно з умовами якої та вимогами законодавства якість меду мала перевірятися спеціалізованою лабораторією самої військової частини. Однак перевірка Міноборони виявила, що протягом року продукт, який постачався військовим, не відповідав трьом показникам ДСТУ щодо якості.

Попри це керівництво військової частини прийняло продукцію на підставі висновку лабораторії іншої частини та здійснило повну оплату товару. Водночас ця лабораторія не мала належної акредитації та необхідного обладнання для повноцінної перевірки.

Правоохоронці затримали командира військової частини, яка здійснювала перевірку, його заступника, двох офіцерів та директора приватного підприємства.

Скриншот допису ДБР

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, в одній з військових частин Львова викрили схему з ухилення від військової служби.

Також правоохоронці завершили розслідування щодо командира, який "працевлаштував" дружина на посаду медсестри й незаконно отримував кошти.