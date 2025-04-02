ГБР разоблачило некачественную поставку для ВСУ на Львовщине

ГБР раскрыло поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн грн
Государственное бюро расследований разоблачило поставки некачественного меда для военных во Львовской области. Общая стоимость продукта составляет 30 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 2 апреля.
Поставка некачественного меда
Работники ГБР совместно при содействии Минобороны сообщили о подозрении руководству воинской части на Львовщине и директору частного предприятия. Они организовали поставки некачественного меда для военных на 30,5 миллионов гривен.
В начале 2023 года стороны заключили соглашение, согласно условиям которого и требованиям законодательства качество меда должно было проверяться специализированной лабораторией самой воинской части. Однако проверка Минобороны обнаружила, что в течение года продукт, который поставлялся военным, не соответствовал трем показателям ДСТУ по качеству.
Несмотря на это руководство воинской части приняло продукцию на основании заключения лаборатории другой части и осуществило полную оплату товара. В то же время эта лаборатория не имела надлежащей аккредитации и необходимого оборудования для полноценной проверки.
Правоохранители задержали командира воинской части, которая осуществляла проверку, его заместителя, двух офицеров и директора частного предприятия.
Напомним, в одной из воинских частей Львова разоблачили схему по уклонению от военной службы.
Также правоохранители завершили расследование в отношении командира, который "трудоустроил" жену на должность медсестры и незаконно получал деньги.
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