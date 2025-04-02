ГБР разоблачило некачественную поставку для ВСУ на Львовщине

Мед. Иллюстративное фото: itvmg

Государственное бюро расследований разоблачило поставки некачественного меда для военных во Львовской области. Общая стоимость продукта составляет 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в среду, 2 апреля.

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Поставка некачественного меда

Работники ГБР совместно при содействии Минобороны сообщили о подозрении руководству воинской части на Львовщине и директору частного предприятия. Они организовали поставки некачественного меда для военных на 30,5 миллионов гривен.

В начале 2023 года стороны заключили соглашение, согласно условиям которого и требованиям законодательства качество меда должно было проверяться специализированной лабораторией самой воинской части. Однако проверка Минобороны обнаружила, что в течение года продукт, который поставлялся военным, не соответствовал трем показателям ДСТУ по качеству.

Несмотря на это руководство воинской части приняло продукцию на основании заключения лаборатории другой части и осуществило полную оплату товара. В то же время эта лаборатория не имела надлежащей аккредитации и необходимого оборудования для полноценной проверки.

Правоохранители задержали командира воинской части, которая осуществляла проверку, его заместителя, двух офицеров и директора частного предприятия.

Скриншот поста ГБР

Скриншот поста ГБР

Напомним, в одной из воинских частей Львова разоблачили схему по уклонению от военной службы.

Также правоохранители завершили расследование в отношении командира, который "трудоустроил" жену на должность медсестры и незаконно получал деньги.