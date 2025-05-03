День Львова 2025 — за що цінують і критикують місто українці

Люди гуляють у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львів — це кава, трамваї, стара бруківка й архітектура, яка знає більше за підручники. Це місто мрійників, туристів і тих, хто вічно спізнюється через затори. У перші травневі дні Львів святкує свій День міста.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, за що вони найбільше люблять Львів, а що — хотіли б і змінити.

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Більшість опитаних кажуть, що найбільше цінують Львів за архітектуру, затишок, культуру, гостинність, людей і, звісно, львівських дівчат. Та навіть у найромантичнішого міста є свої недоліки. Найчастіше згадують вузькі вулички, затори, ремонт за ремонтом, переповнені маршрутки і проблеми з паркуванням.

"Люблю Львів за атмосферу, за вулички. Ти відчуваєш метушню навколо, але все одно насолоджуєшся цією атмосферою. Але не люблю у місті затори", — каже дівчина.

"Люблю місто за красиву архітектуру, а не подобаються вузенькі вулички та велика кількість людей", — наголошує чоловік.

"Люблю Львів за людей у місті. Обожнює архітектуру. Я тут народилась і це моє місто. Але я б забрала з львівських вулиць аніматорів, їх забагато", — додає дівчина.

"Місто Львів люблю за красу, щирих людей і красивих дівчат. Люблю за все", — ділиться думками львів'янка.

До слова, цього року Львову виповнюється 769 років. Відзначення Дня міста заплановане на вихідні: 2, 3 та 4 травня. Події будуть присвячені Захисникам України, завдяки яким Львів продовжує існувати та розвиватись.

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