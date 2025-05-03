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День Львова — чем восхищает и раздражает город

3 мая 2025 16:11
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
День Львова 2025 - за что ценят и критикуют город украинцы
Люди гуляют во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Львов — это кофе, трамваи, старая брусчатка и архитектура, которая знает больше учебников. Это город мечтателей, туристов и тех, кто вечно опаздывает из-за пробок. В первые майские дни Львов празднует свой День города.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, за что они больше всего любят Львов, а что — хотели бы и изменить.

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День Львова — за что любят город

Большинство опрошенных говорят, что больше всего ценят Львов за архитектуру, уют, культуру, гостеприимство, людей и, конечно, львовских девушек. Но даже у самого романтического города есть свои недостатки. Чаще всего вспоминают узкие улочки, пробки, ремонт за ремонтом, переполненные маршрутки и проблемы с парковкой.

"Люблю Львов за атмосферу, за улочки. Ты чувствуешь суету вокруг, но все равно наслаждаешься этой атмосферой. Но не люблю в городе пробки", — говорит девушка.

"Люблю город за красивую архитектуру, а не нравятся узкие улочки и большое количество людей", — отмечает мужчина.

"Люблю Львов за людей в городе. Обожаю архитектуру. Я здесь родилась, и это мой город. Но я бы забрала с львовских улиц аниматоров, их слишком много", — добавляет девушка.

"Город Львов люблю за красоту, искренних людей и красивых девушек. Люблю за все", — делится мыслями львовянка.

К слову, в этом году Львову исполняется 769 лет. Празднование Дня города запланировано на выходные: 2, 3 и 4 мая. События будут посвящены Защитникам Украины, благодаря которым Львов продолжает существовать и развиваться.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове состоялась презентация нового экскурсионного маршрута, посвященного памяти Ирины Фарион.

Мы также писали, когда заработает смотровая площадка на Ратуше во Львове.

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