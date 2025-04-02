Всесвітній день поширення інформації про аутизм 2025 — у Львові відбулася конференція Я можу

Конференція для фахівців. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулася III щорічна конференція "Я можу!", що об’єднала понад 200 спеціалістів у сфері інклюзивної освіти, логопедії та поведінкової терапії. Захід став важливою платформою для обміну досвідом та обговорення найефективніших методів роботи з дітьми, які мають розлади аутистичного спектра (РАС).

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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"Я можу!" — III щорічна конференція для фахівців, які працюють з дітьми з РАС

Учасники конференції "Я можу!" не лише слухали лекції та доповіді, а й отримали практичні інструменти, які можна застосовувати у роботі з дітьми вже зараз. Організатори наголошують: такі конференції важливі не лише для навчання, а й для створення єдиної професійної спільноти, яка сприятиме ефективній адаптації дітей із РАС.

"На нашій конференції ми зосереджені на трьох секціях: поведінковій, фізичного розвитку та логопедичній. Наші фахівці, працюючи з дітьми, допомагають їм здобути необхідні для життя навички й краще соціалізуватися в суспільстві", – каже Анна Перекатій, організаторка конференції.

Конференція для фахівців. Фото: Новини.LIVE

"Я можу!" — знання, які змінюють життя дітей із РАС

Організатори наголошують: головна мета — дати фахівцям не лише теоретичні знання, а й практичні інструменти, які можна застосовувати у роботі вже сьогодні.

Однією з ключових тем є АВА-терапія — метод, який базується на поведінковому аналізі та допомагає дітям навчатися новим навичкам у суспільстві.

Конференція для фахівців. Фото: Новини.LIVE

"Цим займаються сертифіковані фахівці, які проходять спеціальне навчання. Вони займаються розвитком дитини у різних сферах: соціально-комунікативні навички, ігрові, академічні. Це загалом системна робота", – додає Людмила Мамалига, методистка LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Ще один важливий аспект — мовленнєвий розвиток. Фахівці наголошують: навіть якщо дитина не говорить, це не означає, що вона не може спілкуватися. Важливо розвивати альтернативні способи комунікації, як-от жести, піктограми чи спеціальні програми на планшетах.

Конференція для фахівців. Фото: Новини.LIVE

"Ми всі зазвичай сприймаємо інформацію через невербальну комунікацію: це вираз обличчя, зоровий контакт, жести, поза тіла, міміка. Ми маємо цьому навчати дітей. Ми повинні забезпечити їм базову потребу в комунікації та дати їм альтернативу, якої дуже багато", — наголошує Ольга Малікова, логопединя, виконавча директорка Української асоціації поведінкових аналітиків

III щорічна конференція "Я можу!" — крок до інклюзивного майбутнього

Як зазначають фахівці, подібні конференції не лише дають нові знання, а й формують професійну спільноту, яка допомагає дітям із розладами аутистичного спектра ефективно адаптуватися до життя.

Конференція для фахівців. Фото: Новини.LIVE

До слова, Третю щорічну конференцію “Я можу!” організували: команда фонду Future for Ukraine, LEVCHYK SPECTRUM HUB, Центр розвитку і соціалізації “Старт” та готель “Жорж”.

Нагадаємо, ми раніше писали, у якої британської акторки діагностували розлад аутистичного спектра.