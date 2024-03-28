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Всесвітній день поширення інформації про аутизм — що треба знати

28 березня 2024 18:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові відбулася конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм
Виступ на конференції "Я Можу". Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм у Львові відбулася конференція з питань допомоги дітям з аутизмом "Я можу!". Друга щорічна конференція "Я можу!" відбулась 23-24 березня за участі фахівців з поведінкової терапії, логопедії, освітян у сфері інклюзії та громадських діячів.   

 

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У Львові відбувлась конференція "Я можу!"

За даними ВООЗ, у світі 1 дитина зі 100 має аутизм. Однак, згідно зі статистикою США за 2020 рік, розлади спектра аутизму діагностовані у 1 з 36 дітей. В Україні статистика не є остаточною і не відповідає дійсній ситуації.

Конференція "Я можу ". Фото: Новини.LIVE
Конференція "Я можу ". Фото: Новини.LIVE

Як зазначає Анна Перекатій, засновниця навчального центру "Старт", діти з аутизмом можуть успішно навчатися, але потребують в цьому допомоги. Тому фокус цьогорічної конференції був на тому, аби всебічно розглянути питання аутизму: з медичної точки зору, з педагогічної, і з корекційної. 

У перший день відвідувачі прослухали лекції з наступних тем:

  • нові дослідження про аутизм;
  • встановлення діагнозу та механізми призначення допомоги від держави;
  • корекційні методики при харчовій вибірковості;
  • розвиток мови або альтернативні засоби комунікації для дітей, що не говорять.
У Львові відбулася конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм - фото 2
Конференція "Я можу ". Фото: Новини.LIVE

Важливою темою для дискусії був розвиток мовлення шляхом поведінкової терапії. Однак, згідно зі світовою статистикою, 30 % дітей із розладами спектра аутизму (РСА) не користуватимуться мовленням. Для комунікації з ними потрібна буде жестова мова, обмін картками або спілкування за допомогою спеціальних застосунків — це дуже важливо для соціалізації осіб із РСА.

У Львові відбулася конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм - фото 3
Конференція "Я можу ". Фото: Новини.LIVE

Другий день конференції "Я можу!" був присвячений питанню інклюзії в Україні та роботі з молоддю з аутизмом. Психологиня Дана Смаль, розповіла про те, як обрати садочок чи школу та форму навчання для дитини з РСА та, як оформити все документально. Для батьків підлітків у спектрі була спеціально організована секція про статеве виховання та працевлаштування людей з аутизмом.

У Львові відбулася конференція до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм - фото 4
Конференція "Я можу ". Фото: Новини.LIVE

До організації заходу також долучилася команда LEVCHYK SPECTRUM HUB — центру адаптації та корекції для дітей у спектрі аутизму, які евакуювалися із зони бойових дій. Людмила Мамалига, методистка хабу, яка є фахівчинею у галузі спеціальної освіти та поведінковою аналітикинею, разом з Христиною Ткач,  авторкою низки курсів та книг з логопедії та АВА та викладачкою кафедри психології ЛНУ "Львівська Політехніка", які були ведучими.

Організатори конференції: Благодійний фонд Future for Ukraine та Центр розвитку і соціалізації "Старт".

До слова, дводенна конференція пройшла у двох форматах — офлайн та онлайн. Наживо її відвідали близько 100 людей. Така сама кількість брала участь онлайн.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відбудеться II щорічна конференція "Я можу!".

Також, ми писали, що у Львові запрацював центр для дітей з аутизмом. 

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