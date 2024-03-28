Во Львове прошла конференция ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

Выступление на конференции "Я могу". Фото: Новини.LIVE

К Всемирному дню распространения информации об аутизме во Львове состоялась конференция по помощи детям с аутизмом "Я могу!". Вторая ежегодная конференция "Я могу!" состоялась 23-24 марта с участием специалистов c терапии, логопедии, педагогов в сфере инклюзии и общественных деятелей.

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Во Львове прошла конференция "Я могу!"

По данным ВОЗ, в мире 1 ребенок из 100 имеет аутизм. Однако согласно статистике США за 2020 год расстройства спектра аутизма диагностированы у 1 из 36 детей. В Украине статистика не является окончательной и не соответствует действительной ситуации.

Конференция "Я могу". Фото: Новини.LIVE

Как отмечает Анна Перекатий, основательница учебного центра "Старт", дети с аутизмом могут успешно учиться, но нуждаются в помощи. Поэтому фокус конференции был на том, чтобы всесторонне рассмотреть вопрос аутизма: с медицинской точки зрения, с педагогической и коррекционной.

В первый день посетители прослушали лекции по следующим темам:

новые исследования об аутизме;

установление диагноза и механизмы назначения помощи от государства;

коррекционные методики при пищевой избирательности;

развитие речи или альтернативные средства коммуникации для неговорящих детей.

Конференция "Я могу". Фото: Новини.LIVE

Важной темой для дискуссии было развитие речи путем поведенческой терапии. Однако, согласно мировой статистике, 30% детей с расстройствами спектра аутизма (РСА) не будут использовать вещание. Для коммуникации с ними потребуется жестовая речь, обмен картами или общение с помощью специальных приложений — это очень важно для социализации лиц из РСА.

Конференция "Я могу". Фото: Новини.LIVE

Второй день конференции "Я могу!" был посвящен вопросу инклюзии в Украине и работе с молодежью с аутизмом. Психологиня Дана Смаль рассказала о том, как выбрать садик или школу и форму обучения для ребенка из РСА и как оформить все документально. Для родителей подростков в спектре была специально организована секция о половом воспитании и трудоустройстве людей с аутизмом.

Конференция "Я могу". Фото: Новини.LIVE

В организацию мероприятия также присоединилась команда LEVCHYK SPECTRUM HUB — центра адаптации и коррекции для детей в спектре аутизма, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Людмила Мамалыга, методистка хаба, которая является специалистом в области специального образования и поведенческой аналитикой, вместе с Кристиной Ткач, автором ряда курсов и книг по логопедии и АВА, и преподавателем кафедры психологии ЛНУ "Львовская Политехника", ведущими.

Организаторы конференции: Благотворительный фонд Future for Ukraine и Центр развития и социализации "Старт".

К слову, двухдневная конференция прошла в двух форматах — офлайн и онлайн. Вживую ее посетили около 100 человек. Такое же количество участвовало онлайн.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове состоится II ежегодная конференция "Я могу!".

Также мы писали, что во Львове заработал центр для детей с аутизмом.