Всемирный день распространения информации об аутизме 2025 — во Львове состоялась конференция Я могу

День продвижения информации об аутизме — как работают с детьми
Во Львове состоялась III ежегодная конференция "Я могу!", объединившая более 200 специалистов в сфере инклюзивного образования, логопедии и поведенческой терапии. Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и обсуждения эффективных методов работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС).
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
"Я могу!" — III ежегодная конференция для специалистов, работающих с детьми с РАС
Участники конференции "Я могу!" не только слушали лекции и доклады, но и получили практические инструменты, которые можно применять в работе с детьми уже сейчас. Организаторы отмечают: такие конференции важны не только для обучения, но и для создания единого профессионального сообщества, которое будет способствовать эффективной адаптации детей с РАС.
"На нашей конференции мы сосредоточены на трех секциях: поведенческой, физического развития и логопедической. Наши специалисты, работая с детьми, помогают им получить необходимые для жизни навыки и лучше социализироваться в обществе", — говорит Анна Перекатий, организатор конференции.
"Я могу!" — знания, которые меняют жизнь детей с РАС
Организаторы отмечают: главная цель — дать специалистам не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые можно применять в работе уже сегодня.
Одной из ключевых тем является АВА-терапия — метод, который базируется на поведенческом анализе и помогает детям учиться новым навыкам в обществе.
"Этим занимаются сертифицированные специалисты, которые проходят специальное обучение. Они занимаются развитием ребенка в разных сферах: социально-коммуникативные навыки, игровые, академические. Это в целом системная работа", — добавляет Людмила Мамалыга, методист LEVCHYK SPECTRUM HUB.
Еще один важный аспект — речевое развитие. Специалисты отмечают: даже если ребенок не говорит, это не значит, что он не может общаться. Важно развивать альтернативные способы коммуникации, например жесты, пиктограммы или специальные программы на планшетах.
"Мы все обычно воспринимаем информацию через невербальную коммуникацию: это выражение лица, зрительный контакт, жесты, поза тела, мимика. Мы должны этому учить детей. Мы должны обеспечить им базовую потребность в коммуникации и дать им альтернативу, которой очень много", — отмечает Ольга Маликова, логопед, исполнительный директор Украинской ассоциации поведенческих аналитиков
III ежегодная конференция "Я могу!" — шаг к инклюзивному будущему
Как отмечают специалисты, подобные конференции не только дают новые знания, но и формируют профессиональное сообщество, которое помогает детям с расстройствами аутистического спектра эффективно адаптироваться к жизни.
К слову, Третью ежегодную конференцию "Я могу!" организовали: команда фонда Future for Ukraine, LEVCHYK SPECTRUM HUB, Центр развития и социализации "Старт" и отель "Жорж".
Напомним, мы ранее писали, у какой британской актрисы диагностировали расстройство аутистического спектра.
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