Всемирный день распространения информации об аутизме 2025 — во Львове состоялась конференция Я могу

Конференция для специалистов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялась III ежегодная конференция "Я могу!", объединившая более 200 специалистов в сфере инклюзивного образования, логопедии и поведенческой терапии. Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и обсуждения эффективных методов работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС).

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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"Я могу!" — III ежегодная конференция для специалистов, работающих с детьми с РАС

Участники конференции "Я могу!" не только слушали лекции и доклады, но и получили практические инструменты, которые можно применять в работе с детьми уже сейчас. Организаторы отмечают: такие конференции важны не только для обучения, но и для создания единого профессионального сообщества, которое будет способствовать эффективной адаптации детей с РАС.

"На нашей конференции мы сосредоточены на трех секциях: поведенческой, физического развития и логопедической. Наши специалисты, работая с детьми, помогают им получить необходимые для жизни навыки и лучше социализироваться в обществе", — говорит Анна Перекатий, организатор конференции.

Конференция для специалистов. Фото: Новини.LIVE

"Я могу!" — знания, которые меняют жизнь детей с РАС

Организаторы отмечают: главная цель — дать специалистам не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые можно применять в работе уже сегодня.

Одной из ключевых тем является АВА-терапия — метод, который базируется на поведенческом анализе и помогает детям учиться новым навыкам в обществе.

Конференция для специалистов. Фото: Новини.LIVE

"Этим занимаются сертифицированные специалисты, которые проходят специальное обучение. Они занимаются развитием ребенка в разных сферах: социально-коммуникативные навыки, игровые, академические. Это в целом системная работа", — добавляет Людмила Мамалыга, методист LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Еще один важный аспект — речевое развитие. Специалисты отмечают: даже если ребенок не говорит, это не значит, что он не может общаться. Важно развивать альтернативные способы коммуникации, например жесты, пиктограммы или специальные программы на планшетах.

Конференция для специалистов. Фото: Новини.LIVE

"Мы все обычно воспринимаем информацию через невербальную коммуникацию: это выражение лица, зрительный контакт, жесты, поза тела, мимика. Мы должны этому учить детей. Мы должны обеспечить им базовую потребность в коммуникации и дать им альтернативу, которой очень много", — отмечает Ольга Маликова, логопед, исполнительный директор Украинской ассоциации поведенческих аналитиков

III ежегодная конференция "Я могу!" — шаг к инклюзивному будущему

Как отмечают специалисты, подобные конференции не только дают новые знания, но и формируют профессиональное сообщество, которое помогает детям с расстройствами аутистического спектра эффективно адаптироваться к жизни.

Конференция для специалистов. Фото: Новини.LIVE

К слову, Третью ежегодную конференцию "Я могу!" организовали: команда фонда Future for Ukraine, LEVCHYK SPECTRUM HUB, Центр развития и социализации "Старт" и отель "Жорж".

Напомним, мы ранее писали, у какой британской актрисы диагностировали расстройство аутистического спектра.