День закоханих — скільки коштує букет квітів у Львові

Продавчиня квіткової крамниці у Львові. Фото: Новини.LIVE

У світі кожного року 14 лютого відзначають День закоханих. В це свято закохані дарують своїй половинці подарунки, а особливу популярність мають квіти.

Новини.LIVE дізналися, чи купують в цьому році квіти львів'яни та скільки в середньому коштує букет.

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Скільки доведеться витратити на квіти до Дня закоханих у Львові

За словами продавчині квіткової крамниці Анни, цього року попит на квіти у Львові гірший, ніж в минулому році.

"Думаю, це пов'язано з війною. Найчастіше беруть тюльпани або вже готові букети", — зазначила вона.

Анна додала, що за тюльпани доведеться заплатити 40-50 гривень за одну квітку, в той час як ціни на букети стартують від 700 грн до трьох тисяч, адже все залежить від його розміру.

Також Новини.LIVE поцікавилися у львів'ян, чи святкують вони День святого Валентина та скільки готові витратити на подарунок для своєї коханих.

Крім того, журналісти Новини.LIVE дізналися, чи зросли ціни на квіти в Одесі до Дня закоханих.