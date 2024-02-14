День влюбленных — сколько стоит букет цветов во Львове

Продавец цветочного магазина во Львове. Фото: Новини.LIVE

В мире каждый год 14 февраля отмечают День влюбленных. В этот праздник влюбленные дарят своей половинке подарки, а особую популярность имеют цветы.

Новини.LIVE узнали, покупают ли в этом году цветы львовяне и сколько в среднем стоит букет.

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По словам продавца цветочного магазина Анны, в этом году спрос на цветы во Львове хуже, чем в прошлом году.

"Думаю, это связано с войной. Чаще всего берут тюльпаны или уже готовые букеты", — отметила она.

Анна добавила, что за тюльпаны придется заплатить 40-50 гривен за один цветок, тогда как цены на букеты стартуют от 700 грн до трех тысяч, ведь все зависит от его размера.

Также Новини.LIVE поинтересовались у львовян, празднуют ли они День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок своим любимым.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE узнали, выросли ли цены на цветы в Одессе ко Дню влюбленных.