День влюбленных — сколько стоит букет цветов во Львове
В мире каждый год 14 февраля отмечают День влюбленных. В этот праздник влюбленные дарят своей половинке подарки, а особую популярность имеют цветы.
Новини.LIVE узнали, покупают ли в этом году цветы львовяне и сколько в среднем стоит букет.
Сколько придется потратить на цветы ко Дню влюбленных во Львове
По словам продавца цветочного магазина Анны, в этом году спрос на цветы во Львове хуже, чем в прошлом году.
"Думаю, это связано с войной. Чаще всего берут тюльпаны или уже готовые букеты", — отметила она.
Анна добавила, что за тюльпаны придется заплатить 40-50 гривен за один цветок, тогда как цены на букеты стартуют от 700 грн до трех тысяч, ведь все зависит от его размера.
Также Новини.LIVE поинтересовались у львовян, празднуют ли они День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок своим любимым.
Кроме того, журналисты Новини.LIVE узнали, выросли ли цены на цветы в Одессе ко Дню влюбленных.
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