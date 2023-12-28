Депутати Львівської облради не підтримали звернення про припинення булінгу Ірини Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Депутати Львівської обласної ради не підтримали звернення до Верховної Ради та Кабміну щодо припинення цькування звільненої професорки, мовознавиці Ірини Фаріон. Проєкт не набрав потрібної кількості голосів під час ухвалення рішення.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на проєкт звернення.

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Голосування про припинення цькування Фаріон

У Львівській облраді 28 грудня пройшло засідання. Під час нього депутати голосували за припинення булінгу над Іриною Фаріон. Звернення ініціювали свободівці і воно було внесено у порядок денний, однак для його ухвалення не вистачило голосів.

"Підтримали звернення лише 33 обранці із потрібних для ухвалення рішення 43", — вказали у виданні.

Проєктом передбачається припинення булінгу та переслідування захисників української мови. Йдеться саме про цькування однопартійки свободівців Ірини Фаріон. Голосування проводилося двічі, але рішення так і залишилося не прийнятим.

"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон — вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!", — вказано в проєкті звернення.

Нагадаємо, екснардепка Ірина Фаріон подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки. Мовознавиця вимагає скасувати таке рішення університету.

Додамо, військовий третьої окремо-штурмової бригади назвав висловлення Фаріон про українську мову провокаціями, мета яких — підігрування ворогу та розкол суспільства.