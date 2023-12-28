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Депутаты Львовского облсовета не поддержали обращение о прекращении буллинга Ирины Фарион

28 декабря 2023 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Депутаты Львовского облсовета не поддержали обращение о прекращении буллинга Ирины Фарион
Языковед Ирина Фарион. Фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Депутаты Львовского областного совета не поддержали обращение в Верховную Раду и Кабмин относительно прекращения травли уволенного профессора, языковеда Ирины Фарион. Проект не набрал нужное количество голосов при принятии решения.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на проект обращения.

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Голосование о прекращении травли Фарион

Во Львовском облсовете 28 декабря прошло заседание. Во время него депутаты голосовали за прекращение буллинга над Ириной Фарион. Обращение инициировали свободовцы и оно было внесено в повестку дня, однако для его принятия не хватило голосов.

"Поддержали обращение только 33 избранника из нужных для принятия решения 43", — указали в издании.

Проект предусматривает прекращение буллинга и преследование защитников украинского языка. Речь идет именно о травле однопартийки свободовцев Ирины Фарион. Голосование проводилось дважды, но решение так и осталось не принятым.

"История позорной травли языковеда, профессора Ирины Фарион — поразительный пример репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины. Мы требуем прекратить преследование Ирины Фарион. Нельзя допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык!", — указано в проекте обращения.

Напомним, экс-нардеп Ирина Фарион подала иск в суд по приказу о ее увольнении из Львовской политехники. Языковед требует отменить такое решение университета.

Добавим, военный третьей отдельно-штурмовой бригады назвал высказывание Фарион об украинском языке провокациями, цель которых — подыгрывание врагу и раскол общества.

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