У Львівській області збудують новий завод АТ "Укренергомашини"

АТ "Укренергомашини" відкриє нові філії. Фото: infoatom.news

Харківське державне підприємство АТ "Українські енергетичні машини" (раніше - "Турбоатом" та "Електроважмаш") має намір відкрити філії у Львові чи Ужгороді.

Про це стало відомо з опублікованого рішення наглядової ради компанії, ухваленого 18 квітня, повідомляєІнтерфакс-Україна .

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Як випливає з публікації компанії в системі Нацкомісії з цінних паперів, питання про створення філії внесено до порядку денного дистанційних зборів, які мають відбутися 22 вересня цього року. Проектами рішення передбачено або створення Ужгородської філії або Львівської філії "Укренергомашин".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання створення філій на безпечнішій території вносили до порядку денного позачергових зборів акціонерів товариства двічі — у 2022 та 2023 роках, але тоді рішення так і не ухвалили.

Які ще зміни запланували акціонери компанії

Крім цього, збори планують ухвалити рішення про надання попередньої згоди на укладання договорів з АТ "Євразійська енергетична корпорація" на реконструкцію турбінного та генераторного обладнання №№7-8 ТЕС "Акса" (загальною сукупною вартістю $79 млн), а також з ТОВ Екібазстузька "ДРЕС-1 ім.Булата Нуржанова" загальною граничною вартістю $52 млн. Крім того, акціонери також планують замінити депозитарну установу, обираючи між "ТАСкомбанком" та "Укргазбанком".

АТ "Укренергомашини" (колишні АТ "Турбоатом" та "Електроважмаш") – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Серед його клієнтів, за даними сервісу YouControl, є Хмельницька АЕС, Нижньодністровська ГЕС, ПАТ "Укргідроенерго" тощо. Також компанія випускає електродвигуни для залізничного та міського транспорту, таку продукцію у неї купувала "Укрзалізниця".

Державі належить 75,77% акцій АТ "Укренергомашини". Серед інших акціонерів – пов'язаний із підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонд "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", якому належить 15,3416% акцій, а також – громадянин Росії Валерій Валандін (5,598% акцій).

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE провели серед львів'ян опитування , чи економлять вони електроенергію вдома. Більшість опитаних кажуть, що намагаються бути енергозберігаючими.

Крім того, МЗС Данії ухвалило рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.