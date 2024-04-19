Во Львовской области будет построен новый завод АО "Укрэнергомашины"

АО "Укрэнергомашины" откроет новые филиалы. Фото: infoatom.news

Харьковское государственное предприятие АО "Украинские энергетические машины" (ранее - "Турбоатом" и "Электротяжмаш") намерено открыть филиалы во Львове или Ужгороде.

Об этом стало известно из опубликованного решения наблюдательного совета компании, принятого 18 апреля, сообщаетИнтерфакс-Украина .

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Как следует из публикации компании в системе Нацкомиссии по ценным бумагам, вопрос о создании филиала внесен в повестку дня дистанционного собрания, которое должно состояться 22 сентября этого года. Проектами решения предусмотрено создание Ужгородского филиала или Львовского филиала "Укрэнергомашин".

После полномасштабного вторжения России в Украину вопрос создания филиалов на более безопасной территории вносили в повестку дня внеочередного собрания акционеров общества дважды — в 2022 и 2023 годах, но тогда решение так и не было принято.

Какие еще изменения запланировали акционеры компании

Кроме этого, собрание планирует принять решение о предоставлении предварительного согласия на заключение договоров с АО "Евразийская энергетическая корпорация" на реконструкцию турбинного и генераторного оборудования №№7-8 ТЭС "Акса" (общей совокупной стоимостью $79 млн), а также с ООО "Экибазстузская" ДРЭС-1 им.Булата Нуржанова" общей граничной стоимостью $52 млн. Кроме того, акционеры также планируют заменить депозитарное учреждение, выбирая между "ТАСкомбанком" и "Укргазбанком".

АО "Укрэнергомашины" (бывшие АО "Турбоатом" и "Электротяжмаш") – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Среди его клиентов, по данным сервиса YouControl, есть Хмельницкая АЭС, Нижнеднестровская ГЭС, ПАО "Укргидроэнерго" и т.д. Также компания выпускает электродвигатели для железнодорожного и городского транспорта, такую продукцию у нее покупала "Укрзализныця".

Государству принадлежит 75,77% акций ОАО "Укрэнергомашины". Среди других акционеров – связанный с предпринимателем Константином Григоришиным инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", которому принадлежит 15,3416% акций, а также – гражданин России Валерий Валандин (5,598% акций).

Напомним, ранее Новини.LIVE провели среди львовян опрос , экономят ли они электроэнергию дома. Большинство опрошенных говорят, что пытаются экономить электричество.

Кроме того, МИД Дании принял решение предоставить Украине пакет финансовой помощи на восстановление поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.