Держприкордонслужба назвала кількість вантажівок, які застрягли на польському кордоні

Черги на польському кордоні. Фото: dolnyzemplin.korzar.sme.sk

На кордоні між Україною та Польщею в черзі застрягли 2100 вантажівок. Черги пов'язані зі страйком польських прикордонників.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко повідомив, що особливо багато вантажівок зібралося біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Щодо черг для в'їзду до Польщі, він зазначив, що там теж знаходяться тисячі транспортних засобів, які чекають на перетин кордону. Найбільший рух транспорту зафіксовано у напрямку пункту пропуску "Краківець".

Демченко також зазначив, що зараз інтенсивність перевезень значно нижча, ніж до 6 листопада.

"Через пункт пропуску "Ягодин", адаптований під вантажні перевезення, раніше в день перетинали кордон близько 1200-1300 вантажівок в обидві сторони, тоді як зараз ця цифра впала до 120-140 транспортних засобів", — зазначив він.

Демченко також повідомив, що за останню добу польська сторона на пункті пропуску "Ягодин" пропустила трохи понад 20 вантажівок. Водночас до 6 листопада через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець" за добу перетинало кордон близько 600 вантажівок у кожному напрямку, але зараз це число скоротилося вдвічі-втричі.

Нагадаємо, що на пропускному пункті Краківець-Корчева продовжуються протести через блокаду польсько-українського кордону. Сьогодні, 1 грудня, водії з України оголосили голодування через блокаду.

Крім того, у Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з Україною. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет із перевірки дії угоди між Україною та ЄС про зупинення обов'язків отримання водіями дозволів.