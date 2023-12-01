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Госпогранслужба назвала количество грузовиков, которые застряли на польской границе

1 декабря 2023 14:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Госпогранслужба назвала количество грузовиков, которые застряли на польской границе
Очереди на польской границе. Фото: dolnyzemplin.korzar.sme.sk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На границе между Украиной и Польшей в очереди застряли 2100 грузовиков. Очереди связаны с забастовкой польских пограничников.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона

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Демченко сообщил, что особенно много грузовиков скопилось у пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Касательно очередей для въезда в Польшу, он отметил, что там тоже находятся тысячи транспортных средств, ожидающих пересечения границы. Наибольшее движение транспорта зафиксировано в направлении пункта пропуска "Краковец". 

Демченко также отметил, что сейчас интенсивность перевозок значительно ниже, чем до 6 ноября. 

"Через пункт пропуска "Ягодин", который был адаптирован под грузовые перевозки, ранее в день пересекали границу около 1200-1300 грузовиков в обе стороны, тогда как сейчас эта цифра упала до 120-140 транспортных средств", — указал он.

Демченко также сообщил, что за последние сутки польская сторона на пункте пропуска "Ягодин" пропустила не более 20 грузовиков. В то же время до 6 ноября через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец" в сутки пересекало границу около 600 грузовиков в каждом направлении, но сейчас это число сократилось в два-три раза.

Напомним, что на пропускном пункте Краковец-Корчева продолжаются протесты из-за блокады польско-украинской границы. Сегодня, 1 декабря, водители из Украины объявили голодовку из-за блокады.

Кроме того, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

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