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Дев'ять днів із дня смерті мовознавиці — у Львові відбудеться панахида за Іриною Фаріон

26 липня 2024 15:13
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вбивство Фаріон – у Львові 27 липня відбудеться панахида
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Завтра зранку, 27 липня, у Львові відбудеться панахида за мовознавицею і колишньою нардепкою України Іриною Фаріон. Дочка загиблої Софія Семчишин звернулась до всіх українців і запросила віддати шану.

Відповідне запрошення розміщено у Telegram-каналі Ірини Фаріон від 26 липня.

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"Завтра... о 9:00 відбудеться панахида за професором, доктором філологічних наук, незламним борцем за українську ідентичність Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11)", — йдеться у повідомленні.

Крім того, о 13:00 у Львові відбудеться спецпогашення пам'ятної марки та конверта Ірини Фаріон. Це станеться на вулиці Словацького, 1 (головна пошта).

"Запрошуємо усіх українців віддати шану Великій Українці та закликаємо до спільної молитви. Герої живуть доти, поки ми про них пам'ятаємо. А головне, вони живуть у наших вчинках. Ми маємо перервати історичне коло в нарешті йти шляхом своїх національних героїв", — написала дочка Фаріон.

Вона наголосила, що це потрібно робити послідовно, об'єднано, безкомпромісно і наступально. Також у дописі була додана одна із цитат загиблої мовознавиці.

"Я не боюся своєї смерті. Бо такі як я своє смерті не вмирають", — казала Фаріон.

Нагадаємо, що 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут підозрюваного.

Уже сьогодні, 26 липня, підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Ймовірному вбивці загрожує 15 років позбавлення волі.

У коментарі Новини.Live дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Тим часом, підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.

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