Убийство Фарион – во Львове 27 июля состоится панихида

Языковед Ирина Фарион. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Завтра утром, 27 июля, во Львове состоится панихида по языковеду и бывшей нардепке Украины Ирине Фарион. Дочь погибшей София Семчишин обратилась ко всем украинцам и пригласила отдать честь.

Соответствующее приглашение размещено в Telegram-канале Ирины Фарион от 26 июля.

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"Завтра... в 9:00 состоится панихида по профессору, доктору филологических наук, несгибаемому борцу за украинскую идентичность Ирине Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11)", — говорится в сообщении .

Кроме того, в 13.00 во Львове состоится спецпогашение памятной марки и конверта Ирины Фарион. Это произойдет на улице Словацкого, 1 (главная почта).

"Приглашаем всех украинцев отдать честь Великой Украинке и призываем к совместной молитве. Герои живут до тех пор, пока мы о них помним. А главное, они живут в наших поступках. Мы должны прервать исторический круг наконец-то идти по пути своих национальных героев", — написала дочь Фарион.

Она подчеркнула, что это нужно делать последовательно, объединенно, бескомпромиссно и наступательно. Также в сообщении была добавлена одна из цитат погибшего языковеда.

"Я не боюсь своей смерти. Потому что такие, как я, своей смерти не умирают", — говорила Фарион.

Напомним, что 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства бывшей народной депутатки Ирины Фарион. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут подозреваемого.

Уже сегодня, 26 июля, подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Вероятному убийце угрожает 15 лет лишения свободы.

В комментарии Новини.Live дочь Ирины Фарион София сказала, что "наконец-то это случилось".

Между тем, подозреваемый в убийстве языковеда, Владислав Зинченко, цинично ответил на вопрос дочери Фарион о мотиве и показал язык.