Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил arrow

Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил

6 грудня 2024 16:49
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
День ЗСУ 6 грудня 2024 року — щирі побажання для героїв, які оберігають Україну
Українські військові на позиціях.Фото: Генштаб ЗСУ
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Щороку 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил — свято мужності, відваги та самовідданості українських військових. Цей день є не лише символом честі та слави, але й нагадуванням про важливість підтримки тих, хто стоїть на сторожі незалежності нашої держави.

У День ЗСУ Новини.LIVE зібрали побажання українським захисникам від львів'ян та гостей міста.

Читайте також:

День Збройних сил України 

У День ЗСУ львів’яни дякують всім військовим за їхню мужність і приносить обіцянку бути поруч — словом, дією, підтримкою. Містяни закликають цінувати наших героїв не лише у свята, а щодня. І бажають нашим захисникам бути сильними у своїх діях і непохитними у своїй вірі у перемогу.

"Я бажаю, щоб у новому році у наших захисників було багато сил, наснаги і віри в перемогу України над ворогом", — каже дівчина.

"Шановні захисники, ми вам щиро дякуємо за захист, що ми зустрічаємо спокійно ранок. Повертайтеся додому здоровими! Ми усі вас чекаємо", — наголошує жінка.

"Усіх захисників щиро вітаю зі святом. А особливе вітання передаю своєму чоловіку. Люблю і чекаю вдома", —  ділиться думками опитана львів'янка. 

"Бажаю, щоб усі захисники повернулися до своїх рідних і щоб усе у вас в новому році було добре", — додає дівчина.

"Ми їх любимо, ми їх чекаємо. Хочемо, щоб вони були сильні і нам цю силу надавали. Хай перемагають, а ми для цього зробимо все можливе", — зазначає жінка.

Додамо, День ЗСУ був запроваджений у 1993 році, через два роки після здобуття Україною незалежності. Дата вибрана не випадково: саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Збройні сили України". Це стало початком формування сучасної армії України.

Нагадаємо, ми раніше писали, як Львів відзначив День ЗСУ.

Ми також писали, що Залужний звернувся до українців у День Збройних сил.

ЗСУ Львів Україна жінки День захисників і захисниць України війна в Україні побажання чоловіки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:35 Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

17:25 На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

17:23 Погрожував підірвати гранату — в Одесі КОРД взяв рецидивіста

17:20 У Києві презентували книгу про жінок-військових

17:15 Федорів відверто розповів про стосунки із Зеленським та Єрмаком

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:15 Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів

16:49 Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил

16:49 Нардеп назвав суму компенсації, яку РФ має виплатити Україні

16:49 Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео

16:43 На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра

17:35 Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

17:25 На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

17:23 Погрожував підірвати гранату — в Одесі КОРД взяв рецидивіста

17:20 У Києві презентували книгу про жінок-військових

17:15 Федорів відверто розповів про стосунки із Зеленським та Єрмаком

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:15 Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів

16:49 Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил

16:49 Нардеп назвав суму компенсації, яку РФ має виплатити Україні

16:49 Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео

16:43 На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут