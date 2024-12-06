День ЗСУ 6 грудня 2024 року — щирі побажання для героїв, які оберігають Україну

Українські військові на позиціях.Фото: Генштаб ЗСУ

Щороку 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил — свято мужності, відваги та самовідданості українських військових. Цей день є не лише символом честі та слави, але й нагадуванням про важливість підтримки тих, хто стоїть на сторожі незалежності нашої держави.

У День ЗСУ Новини.LIVE зібрали побажання українським захисникам від львів'ян та гостей міста.

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У День ЗСУ львів’яни дякують всім військовим за їхню мужність і приносить обіцянку бути поруч — словом, дією, підтримкою. Містяни закликають цінувати наших героїв не лише у свята, а щодня. І бажають нашим захисникам бути сильними у своїх діях і непохитними у своїй вірі у перемогу.

"Я бажаю, щоб у новому році у наших захисників було багато сил, наснаги і віри в перемогу України над ворогом", — каже дівчина.

"Шановні захисники, ми вам щиро дякуємо за захист, що ми зустрічаємо спокійно ранок. Повертайтеся додому здоровими! Ми усі вас чекаємо", — наголошує жінка.

"Усіх захисників щиро вітаю зі святом. А особливе вітання передаю своєму чоловіку. Люблю і чекаю вдома", — ділиться думками опитана львів'янка.

"Бажаю, щоб усі захисники повернулися до своїх рідних і щоб усе у вас в новому році було добре", — додає дівчина.

"Ми їх любимо, ми їх чекаємо. Хочемо, щоб вони були сильні і нам цю силу надавали. Хай перемагають, а ми для цього зробимо все можливе", — зазначає жінка.

Додамо, День ЗСУ був запроваджений у 1993 році, через два роки після здобуття Україною незалежності. Дата вибрана не випадково: саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Збройні сили України". Це стало початком формування сучасної армії України.

Нагадаємо, ми раніше писали, як Львів відзначив День ЗСУ.

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