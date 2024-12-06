День ВСУ 6 декабря 2024года — искренние пожелания для героев, оберегающих Украину

Украинские военные на позициях. Фото: Генштаб ВСУ

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил — праздник мужества, отваги и самоотверженности украинских военных. Этот день не только символ чести и славы, но и напоминание о важности поддержки тех, кто стоит на страже независимости нашего государства.

В День ВСУ Новини.LIVE собрали пожелания украинским защитникам от львовян и гостей города.

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В День ВСУ львовяне благодарят всех военных за их мужество и приносят обещание быть рядом — словом, действием, поддержкой. Горожане призывают ценить наших героев не только по праздникам, а каждый день. И желают нашим защитникам быть сильными в своих действиях и твердыми в своей вере в победу.

"Я желаю, чтобы в новом году у наших защитников было много сил, воодушевления и веры в победу Украины над врагом", — говорит девушка.

"Уважаемые защитники, мы вас искренне благодарим за защиту, за то, что мы встречаем спокойно утро. Возвращайтесь домой здоровыми! Мы все вас ждем", — отмечает женщина.

"Всех защитников поздравляю с праздником. А особое поздравление передаю своему мужу. Люблю и жду дома", — делится мыслями опрошенная львовянка.

"Желаю, чтобы все защитники вернулись к своим родным и чтобы все у вас в новом году было хорошо", — добавляет девушка.

"Мы их любим, мы их ждем. Хотим, чтобы они были сильные и нам эту силу придавали. Пусть побеждают, а мы для этого сделаем все возможное", — отмечает женщина.

К слову, День ВСУ был введен в 1993 году, через два года после обретения Украиной независимости. Дата выбрана неслучайно: именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон "О Вооруженных силах Украины". Это явилось началом формирования современной армии Украины.

Напомним, мы раньше писали, как Львов отметил День ВСУ.

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