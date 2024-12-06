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Спасибо вам, герои — Украина празднует День Вооруженных сил

6 декабря 2024 16:49
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
День ВСУ 6 декабря 2024года — искренние пожелания для героев, оберегающих Украину
Украинские военные на позициях. Фото: Генштаб ВСУ
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил  — праздник мужества, отваги и самоотверженности украинских военных. Этот день не только символ чести и славы, но и напоминание о важности поддержки тех, кто стоит на страже независимости нашего государства.

В День ВСУ Новини.LIVE собрали пожелания украинским защитникам от львовян и гостей города.

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В День ВСУ львовяне благодарят всех военных за их мужество и приносят обещание быть рядом — словом, действием, поддержкой. Горожане призывают ценить наших героев не только по праздникам, а каждый день. И желают нашим защитникам быть сильными в своих действиях и твердыми в своей вере в победу.

"Я желаю, чтобы в новом году у наших защитников было много сил, воодушевления и веры в победу Украины над врагом", — говорит девушка.

"Уважаемые защитники, мы вас искренне благодарим за защиту, за то, что мы встречаем спокойно утро. Возвращайтесь домой здоровыми! Мы все вас ждем", — отмечает женщина.

"Всех защитников поздравляю с праздником. А особое поздравление передаю своему мужу. Люблю и жду дома", — делится мыслями опрошенная львовянка.

"Желаю, чтобы все защитники вернулись к своим родным и чтобы все у вас в новом году было хорошо", — добавляет девушка.

"Мы их любим, мы их ждем. Хотим, чтобы они были сильные и нам эту силу придавали. Пусть побеждают, а мы для этого сделаем все возможное", — отмечает женщина.

К слову, День ВСУ был введен в 1993 году, через два года после обретения Украиной независимости. Дата выбрана неслучайно: именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон "О Вооруженных силах Украины". Это явилось началом формирования современной армии Украины.

Напомним, мы раньше писали, как Львов отметил День ВСУ.

Мы также писали, что Залужный обратился к украинцам в День Вооруженных сил.

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