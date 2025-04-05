Жінка організувала незаконну схему через благодійний фонд, щоб переправляти за кордон ухилянтів

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Львівщині Галицький районний суд ухвалив рішення щодо директорки місцевого дитячого садка. Вона допомагала ухилянтам незаконно залишити Україну.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство з'ясувало, що обвинувачена разом зі спільниками, а саме з Львівської ОВА та колишнім депутатом облради, організувала схему з незаконного оформлення документів для військовозобов'язаних, щоб ті могли покинути Україну. Справу спільників виділено в окреме провадження.

Під виглядом благодійного фонду обвинувачена зверталася до Львівської обласної військової адміністрації з проханнями внести військовозобов'язаних чоловіків до системи "Шлях" як волонтерів. Після виїзду з України ці чоловіки не поверталися. Загалом за цією схемою скористалися дев'ять українців.

Що вирішив суд

Обвинувачена уклала угоду зі слідчим про визнання своєї вини. Суддя Галицького районного суду визнала її винною і призначила п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Під час судового розгляду обвинувачена переказала 60 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, нещодавно у Львові на лаві підсудних опинився пенсіонер, який публікував відвертий контент.

А у Києві судили керівника СТО, який накрав деталей та запчастин на понад 500 тис. гривень.