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Директор детсада помогала уклонистам — что решил суд

5 апреля 2025 03:32
Виктория Козырь - редактор
Женщина организовала незаконную схему через благотворительный фонд, чтобы переправлять за границу уклонистов
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

На Львовщине Галицкий районный суд принял решение в отношении директора местного детского сада. Она помогала уклонистам незаконно покинуть Украину.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие выяснило, что обвиняемая вместе с сообщниками, а именно из Львовской ОГА и бывшим депутатом облсовета, организовала схему по незаконному оформлению документов для военнообязанных, чтобы те могли покинуть Украину. Дело сообщников выделено в отдельное производство.

Под видом благотворительного фонда обвиняемая обращалась к Львовской областной военной администрации с просьбами внести военнообязанных мужчин в систему "Шлях" как волонтеров. После выезда из Украины эти мужчины не возвращались. Всего по этой схеме воспользовались девять украинцев.

Что решил суд

Обвиняемая заключила соглашение со следователем о признании своей вины. Судья Галицкого районного суда признала ее виновной и назначила пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив год испытательного срока. Во время судебного разбирательства обвиняемая перевела 60 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, недавно во Львове на скамье подсудимых оказался пенсионер, который публиковал откровенный контент.

А в Киеве судили руководителя СТО, который наворовал деталей и запчастей на более 500 тыс. гривен.

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