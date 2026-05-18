Дизель коштує 89,90 грн за літр: ціни на пальце у Львові

Дизель коштує 89,90 грн за літр: ціни на пальне у Львові

Дизель коштує 89,90 грн за літр: ціни на пальне у Львові

Дата публікації: 18 травня 2026 15:36
Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Львові станом на 18 травня, на автозаправних станціях змінилися ціни на пальне. Вартість бензину преміумкласу вже перевищує 80 грн за літр, тоді як автогаз залишається найдоступнішим видом пального для водіїв.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Ціни на пальне у Львові 18 травня

На АЗС ОККО у Львові бензин Pulls 95 продають по 81,90 грн за літр. Звичайний бензин А-95 коштує 78,90 грн за літр, дизельне пальне — 89,90 грн за літр, а а газ — 40,90 грн за літр

Вартість пального у Львові 18 травня
Ціни на АЗС ОККО у Львові. Фото: Новини.LIVE

Водночас на заправці "Укрнафта" ціни дещо нижчі:

  • бензин А-92 — 67,90 грн за літр,
  • бензин А-95 — 72,90 грн за літр,
  • бензин преміумкласу — 75,90 грн за літр, 
  • дизельне пальне — 86,90 грн за літр.
Скільки коштує пальне у Львові 18 травня
Ціни на АЗС "Укрнафта" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Загалом, середня вартість пального у Львові та Львівській області залежить від мережі АЗС. За даними Мінфіну, станом на сьогодні ціни такі.

Середні ціни на пальне у Львові. Фото: Мінфін/скришот
Ціни на АЗС у Львові. Фото: Мінфін/скриншот

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Львові прогнозують нестійку погоду з дощами та грозами. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності через сильний вітер. 

Також ми писали, що у Львові оновили вартість проїзду. Найдорожче тепер коштуватиме поїздка при оплаті готівкою — 30 гривень. Водночас піднімуть вартість абонементів і штраф за безквитковий проїзд.

Карина Приходько - Редактор
