Дизель коштує 89,90 грн за літр: ціни на пальце у Львові

У Львові станом на 18 травня, на автозаправних станціях змінилися ціни на пальне. Вартість бензину преміумкласу вже перевищує 80 грн за літр, тоді як автогаз залишається найдоступнішим видом пального для водіїв.

Ціни на пальне у Львові 18 травня

На АЗС ОККО у Львові бензин Pulls 95 продають по 81,90 грн за літр. Звичайний бензин А-95 коштує 78,90 грн за літр, дизельне пальне — 89,90 грн за літр, а а газ — 40,90 грн за літр.

Водночас на заправці "Укрнафта" ціни дещо нижчі:

бензин А-92 — 67,90 грн за літр,

бензин А-95 — 72,90 грн за літр,

бензин преміумкласу — 75,90 грн за літр,

дизельне пальне — 86,90 грн за літр.

Загалом, середня вартість пального у Львові та Львівській області залежить від мережі АЗС. За даними Мінфіну, станом на сьогодні ціни такі.

