Дощі та грози: погода у Львові на завтра

Чоловік йде містом з парасолькою під час дощу.

У Львові та області у понеділок, 18 травня, очікується нестійка погода з дощами та грозами. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, а також посилення вітру. Водночас у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові на 18 травня

У понеділок, 18 травня, погоду на Львівщині формуватимуть атмосферні фронти, які надходитимуть із північного сходу. За прогнозом синоптиків, в області буде хмарно з проясненнями: вночі істотних опадів не передбачається, однак уже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

Також у нічні та ранкові години прогнозують слабкий туман. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +5…+10 °C, удень повітря прогріється до +16…+21 °C.

У Львові вночі прогнозують +7…+9 °C, а вдень температура підніметься до +18…+20 °C. Через грози у місті та області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Пожежна небезпека у Львові та області на 18 травня

За даними синоптиків, 18 травня на Львівщині переважатиме відсутній, низький та середній рівень пожежної небезпеки. Водночас у північних районах області місцями прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки — 5 клас.

Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині 18 травня. Зображення: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Фахівці попереджають, що погодні умови можуть сприяти виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання, зокрема відкритого вогню.

