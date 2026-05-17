Головна Львів Дощі та грози: погода у Львові на завтра

Дощі та грози: погода у Львові на завтра

Дата публікації: 17 травня 2026 21:47
Дощі та грози: погода у Львові на завтра
Чоловік йде містом з парасолькою під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у понеділок, 18 травня, очікується нестійка погода з дощами та грозами. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, а також посилення вітру. Водночас у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові на 18 травня

У понеділок, 18 травня, погоду на Львівщині формуватимуть атмосферні фронти, які надходитимуть із північного сходу. За прогнозом синоптиків, в області буде хмарно з проясненнями: вночі істотних опадів не передбачається, однак уже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. 

Також у нічні та ранкові години прогнозують слабкий туман. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +5…+10 °C, удень повітря прогріється до +16…+21 °C.

У Львові вночі прогнозують +7…+9 °C, а вдень температура підніметься до +18…+20 °C. Через грози у місті та області оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Пожежна небезпека у Львові та області на 18 травня

За даними синоптиків, 18 травня на Львівщині переважатиме відсутній, низький та середній рівень пожежної небезпеки. Водночас у північних районах області місцями прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки — 5 клас.

Пожежна небезпека у Львові 18 травня
Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині 18 травня. Зображення: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Фахівці попереджають, що погодні умови можуть сприяти виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Новини.LIVE інформували, що на Львівщині цього року на НМТ зареєструвалися понад 26 тисяч учасників, що приблизно на три тисячі більше, ніж торік. Зростання кількості вступників пов’язують не лише з місцевими випускниками, а й з учнями з інших областей, які через війну навчаються у регіоні.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно мер Львова Андрій Садовий прокоментував напад у центрі міста, під час якого невідомий облив його брудною рідиною дорогою на роботу. За словами Садового, інцидент стався на площі Ринок, однак він не вважає це замахом і назвав подію звичайним хуліганством.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
