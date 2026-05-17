Дожди и грозы: погода во Львове на завтра

Мужчина идет по городу с зонтом во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в понедельник, 18 мая, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, а также усиление ветра. В то же время в регионе объявили желтый уровень опасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове на 18 мая

В понедельник, 18 мая, погоду на Львовщине будут формировать атмосферные фронты, которые будут поступать с северо-востока. По прогнозу синоптиков, в области будет облачно с прояснениями: ночью существенных осадков не предвидится, однако уже утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Также в ночные и утренние часы прогнозируют слабый туман. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +5...+10 °C, днем воздух прогреется до +16...+21 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +7...+9 °C, а днем температура поднимется до +18...+20 °C. Из-за грозы в городе и области объявлен І уровень опасности — желтый.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Пожарная опасность во Львове и области на 18 мая

По данным синоптиков, 18 мая на Львовщине будет преобладать отсутствующий, низкий и средний уровень пожарной опасности. В то же время в северных районах области местами прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности — 5 класс.

Прогноз пожарной опасности на Львовщине 18 мая. Изображение: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Специалисты предупреждают, что погодные условия могут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах в случае появления источников возгорания, в частности открытого огня.

