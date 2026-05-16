НМТ на Львовщине: количество участников возросло до 26 тысяч

Ученики пишут НМТ. Иллюстративное фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

На Львовщине в этом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировались более 26 тысяч участников. Это ориентировочно на три тысячи больше, чем в прошлом году. Педагоги объясняют: количество поступающих выросло не только из-за выпускников львовских школ, но и из-за детей из других областей, которые из-за войны временно проживают и учатся во Львове и на Львовщине.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

На Львовщине возросло количество участников НМТ

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска, в этом году участники будут сдавать четыре предмета — три обязательных и один на выбор.

"Три обязательных — украинский язык, математика, история Украины и четвертый — тот, который они готовили", — отметил Олег Паска.

Тестирование будет проходить в один день в два этапа. Сначала участники будут сдавать два предмета в течение двух часов, далее будет 20-минутный перерыв и еще два часа будут работать над третьим и четвертым предметами. Каждый тест будет длиться 60 минут.

По словам Олега Паски, все участники будут работать в одинаковых условиях, а результаты тестирования будут переводить в шкалу от 100 до 200 баллов по уже утвержденным таблицам Украинского центра оценивания качества образования.

Также 8 мая все зарегистрированные участники получили в своих персональных кабинетах приглашение на УМТ. В нем указаны дата, время и место прохождения тестирования. Педагоги советуют заранее проверить маршрут до пункта тестирования, чтобы вовремя добраться.

Допуск в экзаменационные центры будет начинаться в 9:30 и продлится до 9:55. Для участия необходимо иметь документ, по которому проходила регистрация, а также сертификат участника — в бумажном или электронном виде.

"Прийти в пункт тестирования необходимо с паспортом и документом, по которому регистрировались", — отметил Олег Паска.

Кроме этого, с 11 до 16 мая продолжается дополнительная регистрация на участие в дополнительной сессии НМТ для тех абитуриентов, которые имеют уважительные причины и подтверждающие документы.

