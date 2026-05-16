Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов НМТ на Львовщине: количество участников возросло до 26 тысяч

НМТ на Львовщине: количество участников возросло до 26 тысяч

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 23:56
НМТ на Львовщине: количество участников возросло до 26 тысяч
Ученики пишут НМТ. Иллюстративное фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

На Львовщине в этом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировались более 26 тысяч участников. Это ориентировочно на три тысячи больше, чем в прошлом году. Педагоги объясняют: количество поступающих выросло не только из-за выпускников львовских школ, но и из-за детей из других областей, которые из-за войны временно проживают и учатся во Львове и на Львовщине.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

На Львовщине возросло количество участников НМТ

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска, в этом году участники будут сдавать четыре предмета — три обязательных и один на выбор.

"Три обязательных — украинский язык, математика, история Украины и четвертый — тот, который они готовили", — отметил Олег Паска.

Тестирование будет проходить в один день в два этапа. Сначала участники будут сдавать два предмета в течение двух часов, далее будет 20-минутный перерыв и еще два часа будут работать над третьим и четвертым предметами. Каждый тест будет длиться 60 минут.

Читайте также:

По словам Олега Паски, все участники будут работать в одинаковых условиях, а результаты тестирования будут переводить в шкалу от 100 до 200 баллов по уже утвержденным таблицам Украинского центра оценивания качества образования.

Также 8 мая все зарегистрированные участники получили в своих персональных кабинетах приглашение на УМТ. В нем указаны дата, время и место прохождения тестирования. Педагоги советуют заранее проверить маршрут до пункта тестирования, чтобы вовремя добраться.

Допуск в экзаменационные центры будет начинаться в 9:30 и продлится до 9:55. Для участия необходимо иметь документ, по которому проходила регистрация, а также сертификат участника — в бумажном или электронном виде.

"Прийти в пункт тестирования необходимо с паспортом и документом, по которому регистрировались", — отметил Олег Паска.

Кроме этого, с 11 до 16 мая продолжается дополнительная регистрация на участие в дополнительной сессии НМТ для тех абитуриентов, которые имеют уважительные причины и подтверждающие документы.

Новини.LIVE информировали, что во Львове состоялся Lviv Media Forum 2026, который собрал более 650 участников из 40 стран. Событие длилось три дня и объединило журналистов, медиаэкспертов и представителей общественного сектора из разных стран. Участники обсуждали вызовы современного информационного пространства, в частности войну, дезинформацию и влияние искусственного интеллекта.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 мая во Львове неизвестный мужчина облил мэра города Андрея Садового неустановленной жидкостью. Инцидент произошел 15 мая на площади Рынок около 10:40. Полиция быстро установила личность нападавшего и задержала его, им оказался 46-летний львовянин.

Львов Львовская область НМТ
Марта Байдака - Журналист, Львов
Автор:
Марта Байдака
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации