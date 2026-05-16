Состоялся Lviv Media Forum 2026 с участием более 650 участников из 40 стран

Во Львове состоялся Lviv Media Forum 2026 — один из крупнейших медиафорумов Центрально-Восточной Европы. Новини.LIVE в этом году работали на форуме как официальный медиапартнер. В этом году событие длилось три дня — с 14 по 16 мая — и объединило украинских и международных журналистов, редакторов, медиаменеджеров, исследователей, коммуникационщиков и представителей общественного сектора.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Фокусной темой форума стала "Реальность под ударом: замереть, бежать или бороться?". Организаторы отмечали — в этом году дискуссии касались не только работы журналистов во время войны, но и глобальных вызовов — дезинформации, информационной усталости общества, кризиса доверия к медиа и влияния искусственного интеллекта на информационное пространство.

Эксклюзивно в комментарии Новини.LIVE руководитель форума Ольга Мирович рассказала, что в этом году организаторы искали темы, которые могли объединить журналистов из разных стран мира.

"Нашей задачей было говорить об универсальных вопросах, которые объединяют, а не разъединяют через государственные границы. Именно поэтому темой стала "Атака на реальность", — отметила Ольга Мирович.

По ее словам, форум собрал более 650 участников из 40 стран мира. Во Львов приехали представители медиасферы не только из Европы, но и из Азии, Африки и Латинской Америки.

В программе форума были десятки дискуссий, лекций и практических сессий. События разделили на два основных направления — Frankly Spoken — о глобальных вызовах для медиа и демократии, и Smartly Done — о ежедневной работе журналистов и коммуникационщиков.

Креативный директор форума Отар Довженко в комментарии Новини.LIVE отметил, что украинское общество постепенно сталкивается с информационной усталостью из-за постоянного потока тревожных новостей.

"Человек не может полностью отключиться от информационного потока, но усталость от новостей — это реальность, к которой надо относиться как к данности", — сказал Отар Довженко.

В то же время он подчеркнул, что профессиональные медиа не должны терять собственные стандарты в борьбе за внимание аудитории.

"Сейчас важно напоминать аудитории об уникальной ценности профессиональной журналистики и проверенной информации", — добавил он.

Одним из ключевых спикеров форума стал журналист, правозащитник, военнослужащий и бывший пленный Максим Буткевич. В комментарии Новини.LIVE он заявил, что современные медиа получили больше возможностей для быстрого распространения информации, однако это также создало новые риски для манипуляций.

"Социальные медиа дали больше возможностей для быстрого донесения информации, но одновременно расширили поле для манипуляций", — подчеркнул Максим Буткевич.

Он также добавил, что во время войны особенно важно придерживаться журналистских стандартов и пользоваться только проверенными источниками информации.

Руководитель Media Development Foundation Georgia Тамар Кинцурашвили в комментарии Новини.LIVE рассказала, что Россия за последние годы изменила методы информационного воздействия в странах Восточной Европы и Кавказа.

По ее словам, Кремль использует не только прямую пропаганду, но и сеть прокси-платформ и локальных политических сил, которые усиливают российские нарративы внутри других государств.

"Россия использует две основные модели. Первая — это прямая пропаганда, вторая — прокси-каналы, которые усиливают и распространяют российские нарративы", — отметила Тамар Кинцурашвили.

Она также отметила, что в Грузии пророссийские силы часто используют эмоциональные месседжи и манипулятивные кампании для воздействия на общественное мнение.

Отдельно Кинцурашвили обратила внимание на проблему давления на независимые медиа.

"Международная поддержка критически важна для независимых медиа, ведь во многих странах власть использует ограничительное законодательство для давления на редакции", — подчеркнула она.

Отдельно эксклюзивно в комментарии Новини.LIVE выступила эксперт по вопросам защиты и сохранения культурного наследия во время вооруженного конфликта Дарья Подгорная. Она отметила, что украинские медиа сегодня сталкиваются не только с вызовами войны, но и с проблемой поверхностного восприятия культуры в информационном пространстве.

По ее словам, тема культуры в украинских медиа часто оказывается без внимания аудитории, если не связана с трагедиями или потерями.

"Для нас культура — это не только театр, танцы или традиции. Это то, что объясняет нас как нацию, как сообщество и как общество. Это о нашем видении мира и о том, почему мы продолжаем бороться", — отметила Дарья Подгорная.

Эксперт также отметила, что именно культура формирует национальную память, социальные связи и помогает обществу переживать войну.

Отдельно она обратила внимание на то, что украинские военные после возвращения из плена часто цитируют украинскую поэзию и поют гимн Украины.

"Это тоже часть культуры. Так мы благодарим, так мы переживаем войну и так формируем собственную идентичность", — подчеркнула Дарья Подгорная.

Также эксперт отметила, что Россия активно использует культурное влияние как инструмент soft power в разных странах мира.

"Россия систематически влияет на восприятие войны через культурные проекты, музеи и информационные площадки. И украинским медиа нужно больше говорить об этих процессах на международном уровне", — отметила она.

Напомним, Lviv Media Forum проводят во Львове с 2013 года. За это время форум стал одной из ключевых международных площадок для дискуссий о медиа, демократии, свободе слова и информационной безопасности.

Материал подготовлен в партнерстве с международной конференцией LMF 2026. Участники материала были спикерами конференции.

