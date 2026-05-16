Відбувся Lviv Media Forum 2026 за участі понад 650 учасників із 40 країн

Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбувся Lviv Media Forum 2026 — один із найбільших медіафорумів Центрально-Східної Європи. Новини.LIVE цьогоріч працювали на форумі як офіційний медіапартнер. Цьогоріч подія тривала три дні — з 14 по 16 травня — та об’єднала українських і міжнародних журналістів, редакторів, медіаменеджерів, дослідників, комунікаційників та представників громадського сектору.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сцена на Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Фокусною темою форуму стала "Реальність під ударом: завмерти, тікати чи боротися?". Організатори наголошували — цього року дискусії стосувалися не лише роботи журналістів під час війни, а й глобальних викликів — дезінформації, інформаційної втоми суспільства, кризи довіри до медіа та впливу штучного інтелекту на інформаційний простір.

Ексклюзивно у коментарі Новини.LIVE керівниця форуму Ольга Мирович розповіла, що цьогоріч організатори шукали теми, які могли об’єднати журналістів із різних країн світу.

"Нашим завданням було говорити про універсальні питання, які об’єднують, а не роз’єднують через державні кордони. Саме тому темою стала "Атака на реальність", — зазначила Ольга Мирович.

Учасники Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

За її словами, форум зібрав понад 650 учасників із 40 країн світу. До Львова приїхали представники медіасфери не лише з Європи, а й з Азії, Африки та Латинської Америки.

У програмі форуму були десятки дискусій, лекцій та практичних сесій. Події поділили на два основні напрями — Frankly Spoken — про глобальні виклики для медіа та демократії, і Smartly Done — про щоденну роботу журналістів та комунікаційників.

Виступи спікерів на Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Креативний директор форуму Отар Довженко у коментарі Новини.LIVE наголосив, що українське суспільство поступово стикається з інформаційною втомою через постійний потік тривожних новин.

"Людина не може повністю відключитися від інформаційного потоку, але втома від новин — це реальність, до якої треба ставитися як до даності", — сказав Отар Довженко.

Водночас він підкреслив, що професійні медіа не повинні втрачати власні стандарти у боротьбі за увагу аудиторії.

"Зараз важливо нагадувати аудиторії про унікальну цінність професійної журналістики та перевіреної інформації", — додав він.

Одним із ключових спікерів форуму став журналіст, правозахисник, військовослужбовець та колишній полонений Максим Буткевич. У коментарі Новини.LIVE він заявив, що сучасні медіа отримали більше можливостей для швидкого поширення інформації, однак це також створило нові ризики для маніпуляцій.

"Соціальні медіа дали більше можливостей для швидкого донесення інформації, але водночас розширили поле для маніпуляцій", — наголосив Максим Буткевич.

Він також додав, що під час війни особливо важливо дотримуватися журналістських стандартів та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Спілкування учасників Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Керівниця Media Development Foundation Georgia Тамар Кінцурашвілі у коментарі Новини.LIVE розповіла, що Росія за останні роки змінила методи інформаційного впливу у країнах Східної Європи та Кавказу.

За її словами, Кремль використовує не лише пряму пропаганду, а й мережу проксі-платформ та локальних політичних сил, які підсилюють російські наративи всередині інших держав.

"Росія використовує дві основні моделі. Перша — це пряма пропаганда, друга — проксі-канали, які підсилюють і поширюють російські наративи", — зазначила Тамар Кінцурашвілі.

Вона також наголосила, що у Грузії проросійські сили часто використовують емоційні меседжі та маніпулятивні кампанії для впливу на суспільну думку.

Окремо Кінцурашвілі звернула увагу на проблему тиску на незалежні медіа.

"Міжнародна підтримка є критично важливою для незалежних медіа, адже в багатьох країнах влада використовує обмежувальне законодавство для тиску на редакції", — підкреслила вона.

Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Окремо ексклюзивно у коментарі Новини.LIVE виступила експертка з питань захисту та збереження культурної спадщини під час збройного конфлікту Дарина Підгорна. Вона наголосила, що українські медіа сьогодні стикаються не лише з викликами війни, а й із проблемою поверхневого сприйняття культури в інформаційному просторі.

За її словами, тема культури в українських медіа часто опиняється поза увагою аудиторії, якщо не пов’язана з трагедіями чи втратами.

"Для нас культура — це не лише театр, танці чи традиції. Це те, що пояснює нас як націю, як спільноту і як суспільство. Це про наше бачення світу і про те, чому ми продовжуємо боротися", — наголосила Дарина Підгорна.

Експертка також зазначила, що саме культура формує національну пам’ять, соціальні зв’язки та допомагає суспільству переживати війну.

Окремо вона звернула увагу на те, що українські військові після повернення з полону часто цитують українську поезію та співають гімн України.

"Це теж частина культури. Так ми дякуємо, так ми переживаємо війну і так формуємо власну ідентичність", — підкреслила Дарина Підгорна.

Також експертка наголосила, що Росія активно використовує культурний вплив як інструмент soft power у різних країнах світу.

"Росія систематично впливає на сприйняття війни через культурні проєкти, музеї та інформаційні майданчики. І українським медіа потрібно більше говорити про ці процеси на міжнародному рівні", — зазначила вона.

Виступ спікерів на Lviv Media Forum 2026. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, Lviv Media Forum проводять у Львові з 2013 року. За цей час форум став одним із ключових міжнародних майданчиків для дискусій про медіа, демократію, свободу слова та інформаційну безпеку.

Матеріал підготовлено у партнерстві з міжнародною конференцією LMF 2026. Учасники матеріалу були спікерами конференції.

