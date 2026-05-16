НМТ на Львівщині: кількість учасників зросла до 26 тисяч

На Львівщині цьогоріч на національний мультипредметний тест зареєструвалися понад 26 тисяч учасників. Це орієнтовно на три тисячі більше, ніж торік. Освітяни пояснюють: кількість вступників зросла не лише через випускників львівських шкіл, а й через дітей з інших областей, які через війну тимчасово проживають та навчаються у Львові та на Львівщині.

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска, цього року учасники складатимуть чотири предмети — три обов’язкові та один на вибір.

"Три обов’язкових — українська мова, математика, історія України й четвертий — той, який вони готували", — зазначив Олег Паска.

Тестування проходитиме в один день у два етапи. Спершу учасники складатимуть два предмети протягом двох годин, далі матимуть 20-хвилинну перерву і ще дві години працюватимуть над третім та четвертим предметами. Кожен тест триватиме 60 хвилин.

За словами Олега Паски, усі учасники працюватимуть в однакових умовах, а результати тестування переводитимуть у шкалу від 100 до 200 балів за вже затвердженими таблицями Українського центру оцінювання якості освіти.

Також 8 травня усі зареєстровані учасники отримали у своїх персональних кабінетах запрошення на НМТ. У ньому вказані дата, час і місце проходження тестування. Освітяни радять заздалегідь перевірити маршрут до пункту тестування, аби вчасно дістатися.

Допуск до екзаменаційних центрів розпочинатиметься о 9:30 і триватиме до 9:55. Для участі необхідно мати документ, за яким проходила реєстрація, а також сертифікат учасника — у паперовому або електронному вигляді.

"Прийти в пункт тестування необхідно з паспортом і документом, за яким реєструвалися", — наголосив Олег Паска.

Окрім цього, з 11 до 16 травня триває додаткова реєстрація на участь у додатковій сесії НМТ для тих вступників, які мають поважні причини та підтверджувальні документи.

