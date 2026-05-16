Головна Львів НМТ на Львівщині: кількість учасників зросла до 26 тисяч

Дата публікації: 16 травня 2026 23:56
Учні пишуть НМТ. Ілюстративне фото: Профспілка працівників освіти і науки України

На Львівщині цьогоріч на національний мультипредметний тест зареєструвалися понад 26 тисяч учасників. Це орієнтовно на три тисячі більше, ніж торік. Освітяни пояснюють: кількість вступників зросла не лише через випускників львівських шкіл, а й через дітей з інших областей, які через війну тимчасово проживають та навчаються у Львові та на Львівщині.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

На Львівщині зросла кількість учасників НМТ

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска, цього року учасники складатимуть чотири предмети — три обов’язкові та один на вибір.

"Три обов’язкових — українська мова, математика, історія України й четвертий — той, який вони готували", — зазначив Олег Паска.

Тестування проходитиме в один день у два етапи. Спершу учасники складатимуть два предмети протягом двох годин, далі матимуть 20-хвилинну перерву і ще дві години працюватимуть над третім та четвертим предметами. Кожен тест триватиме 60 хвилин.

За словами Олега Паски, усі учасники працюватимуть в однакових умовах, а результати тестування переводитимуть у шкалу від 100 до 200 балів за вже затвердженими таблицями Українського центру оцінювання якості освіти.

Також 8 травня усі зареєстровані учасники отримали у своїх персональних кабінетах запрошення на НМТ. У ньому вказані дата, час і місце проходження тестування. Освітяни радять заздалегідь перевірити маршрут до пункту тестування, аби вчасно дістатися.

Допуск до екзаменаційних центрів розпочинатиметься о 9:30 і триватиме до 9:55. Для участі необхідно мати документ, за яким проходила реєстрація, а також сертифікат учасника — у паперовому або електронному вигляді.

"Прийти в пункт тестування необхідно з паспортом і документом, за яким реєструвалися", — наголосив Олег Паска.

Окрім цього, з 11 до 16 травня триває додаткова реєстрація на участь у додатковій сесії НМТ для тих вступників, які мають поважні причини та підтверджувальні документи.

Новини.LIVE інформували, що у Львові відбувся Lviv Media Forum 2026, який зібрав понад 650 учасників із 40 країн. Подія тривала три дні та об’єднала журналістів, медіаекспертів і представників громадського сектору з різних країн. Учасники обговорювали виклики сучасного інформаційного простору, зокрема війну, дезінформацію та вплив штучного інтелекту.

Новини.LIVE також повідомляли, що 15 травня у Львові невідомий чоловік облив мера міста Андрія Садового невстановленою рідиною. Інцидент стався 15 травня на площі Ринок близько 10:40. Поліція швидко встановила особу нападника та затримала його, ним виявився 46-річний львів’янин.

Львів Львівська область НМТ
Марта Байдака - Журналіст, Львів
Марта Байдака
