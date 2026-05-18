Главная Львов Дизель стоит 89,90 грн за литр: цены на топливо во Львове

Дата публикации 18 мая 2026 15:36
Дизель стоит 89,90 грн за литр: цены на пальце во Львове
Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Во Львове по состоянию на 18 мая, на автозаправочных станциях изменились цены на топливо. Стоимость бензина премиум-класса уже превышает 80 грн за литр, тогда как автогаз остается самым доступным видом топлива для водителей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Цены на топливо во Львове 18 мая

На АЗС ОККО во Львове бензин Pulls 95 продают по 81,90 грн за литр. Обычный бензин А-95 стоит 78,90 грн за литр, дизельное топливо — 89,90 грн за литр, а а газ — 40,90 грн за литр.

Вартість пального у Львові 18 травня
Цены на АЗС ОККО во Львове. Фото: Новини.LIVE

В то же время на заправке "Укрнафта" цены несколько ниже:

  • бензин А-92 — 67,90 грн за литр,
  • бензин А-95 — 72,90 грн за литр,
  • бензин премиум-класса — 75,90 грн за литр,
  • дизельное топливо — 86,90 грн за литр.
Скільки коштує пальне у Львові 18 травня
Цены на АЗС "Укрнафта" во Львове. Фото: Новини.LIVE

В общем, средняя стоимость топлива во Львове и Львовской области зависит от сети АЗС. По данным Минфина, по состоянию на сегодня цены следующие.

Средние цены на топливо во Львове. Фото: Минфин/скришот
Цены на АЗС во Львове. Фото: Минфин/скриншот

Как писали Новини.LIVE, сегодня во Львове прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Также мы писали, что во Львове обновили стоимость проезда. Дороже всего теперь будет стоить поездка при оплате наличными — 30 гривен. В то же время поднимут стоимость абонементов и штраф за безбилетный проезд.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
