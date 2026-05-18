Дизель стоит 89,90 грн за литр: цены на пальце во Львове

Во Львове по состоянию на 18 мая, на автозаправочных станциях изменились цены на топливо. Стоимость бензина премиум-класса уже превышает 80 грн за литр, тогда как автогаз остается самым доступным видом топлива для водителей.

Цены на топливо во Львове 18 мая

На АЗС ОККО во Львове бензин Pulls 95 продают по 81,90 грн за литр. Обычный бензин А-95 стоит 78,90 грн за литр, дизельное топливо — 89,90 грн за литр, а а газ — 40,90 грн за литр.

В то же время на заправке "Укрнафта" цены несколько ниже:

бензин А-92 — 67,90 грн за литр,

бензин А-95 — 72,90 грн за литр,

бензин премиум-класса — 75,90 грн за литр,

дизельное топливо — 86,90 грн за литр.

В общем, средняя стоимость топлива во Львове и Львовской области зависит от сети АЗС. По данным Минфина, по состоянию на сегодня цены следующие.

