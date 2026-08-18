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Головна Львів До +26° та місцями дощі: прогноз для Львівщини на завтра

До +26° та місцями дощі: прогноз для Львівщини на завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 17:43
Прогноз погоди у Львові на 19 серпня —Львівський гідрометцентр прогнозує дощі
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 серпня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці можливий слабкий туман. За даними синоптиків, вітер буде південно-західним зі швидкістю 7–12 м/с.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода на Львівщині 19 серпня

Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °C, а вдень потеплішає до +21...+26 °C. У Львові вночі очікується +10...+12 °C, вдень — +22...+24 °C

19 серпня у більшості районів області прогнозують низький, 2-й клас пожежної небезпеки. У гірських районах вона буде відсутньою — 1-й клас. Водночас на півночі Львівщини місцями очікується надзвичайний, 5-й клас пожежної небезпеки. За таких умов за наявності джерел займання зростає ймовірність виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.

До +26° та місцями дощі: прогноз для Львівщини на завтра - фото 1
Пожежна небезпека на Львівщині. Фото: Львівський гідрометцентр

Жителів області закликають бути обережними з відкритим вогнем та не провокувати займання в лісах, полях і на інших природних територіях.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові вночі 15 серпня сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Варшавській. Причиною займання стала акумуляторна батарея.

Львів Львівська область пожежна небезпека дощ Погода у Львові
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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