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Главная Львов До +26° и местами дожди: прогноз для Львовской области на завтра

До +26° и местами дожди: прогноз для Львовской области на завтра

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 17:43
Прогноз погоды во Львове на 19 августа — Львовский гидрометцентр прогнозирует дожди
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 августа, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. По данным синоптиков, ветер будет юго-западным со скоростью 7–12 м/с.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода во Львовской области 19 августа

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, а днём потеплеет до +21...+26 °C. Во Львове ночью ожидается +10...+12 °C, днем — +22...+24 °C.

19 августа в большинстве районов области прогнозируется низкий, 2-й класс пожарной опасности. В горных районах она будет отсутствовать — 1-й класс. В то же время на севере Львовской области местами ожидается чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности. В таких условиях при наличии источников возгорания возрастает вероятность возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.

До +26° и местами дожди: прогноз для Львовской области на завтра - фото 1
Пожарная опасность на Львовщине. Фото: Львовский гидрометцентр

Жителей области призывают быть осторожными с открытым огнем и не провоцировать возгорания в лесах, на полях и на других природных территориях.

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Львов Львовская область пожарная опасность дождь Погода во Львове
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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